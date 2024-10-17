Χέρτσογκ για θάνατο Σινουάρ: Να δράσουμε τώρα για την επιστροφή των Ομήρων

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ έκανε έκκληση απόψε για την επιστροφή των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αφού επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να δράσουμε με όλα τα δυνατά μέσα για να φέρουμε πίσω τους 101 ομήρους που κρατούνται ακόμη, σε φρικτές συνθήκες, από τους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο Σινουάρ ήταν «υπεύθυνος για αποκρουστικές τρομοκρατικές ενέργειες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

