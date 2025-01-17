Εάν κάποιος συνδεθεί και θέλει να παρακολουθήσει τις συζητήσεις που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσει είναι το πόσο άδεια είναι τα έδρανα.

Αυτό αναμένεται να αλλάξει σύντομα με ένα πείραμα που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα στην ΕΕ, με στόχο να αναγκάσει τους ευρωβουλευτές να δίνουν το παρών.

Σύμφωνα με ένα εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είδε το Politico, σε δύο συζητήσεις στην ολομέλεια του Στρασβούργου την επόμενη εβδομάδα δεν θα δημοσιευτεί το πρόγραμμα των ευρωβουλευτών, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέλη θα πρέπει να παραμείνουν στην αίθουσα για όλη τη διάρκεια της συζήτησης.

«Βήμα προς βήμα, πρέπει να κάνουμε αλλαγές για να αυξήσουμε τη συμμετοχή και να κάνουμε πιο διασκεδαστικές τις συζητήσεις», ανέφερε ο Damian Boeselager, ευρωβουλευτής της κεντροαριστερής ομάδας Volt.

Το πιλοτικό αυτό σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια μιας κλειστής συνάντησης την Τετάρτη, ακολουθεί την προσπάθεια μιας ομάδας 60 νέων βουλευτών που προσπαθούν να ταρακουνήσουν το θεσμό εκ των έσω.

«Για την πρόεδρο, πρόκειται για τη διασφάλιση της παρουσίας των ευρωβουλευτών κατά τη διάρκεια των συζητήσεων», δήλωσε το γραφείο της Μέτσολα στο Politico, προσθέτοντας ότι «αν πάει καλά, θα επεκτείνουμε αυτή τη μέθοδο».

Η πρώτη συζήτηση που θα περάσει από αυτό το τεστ θα γίνει την Τρίτη και αφορά την επιβολή του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες κατά των ξένων παρεμβάσεων και των προκατειλημμένων αλγορίθμων που απορρέουν από την προφανή ανάμειξη του Ίλον Μασκ, στην ευρωπαϊκή πολιτική και τις εκλογές.

Η ίδια μέθοδος θα εφαρμοστεί και την Τετάρτη, μια συζήτηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου - τη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ. Παραδοσιακά, ακόμη και οι συζητήσεις τόσο υψηλού προφίλ όπως αυτές, παρατηρείται πως έχουν χαμηλή προσέλευση, καθώς οι ευρωβουλευτές μπαίνουν στην κύρια αίθουσα της Ολομέλειας για να πουν τη γνώμη τους στον προκαθορισμένο χρόνο και στη συνέχεια αποχωρούν.

Πώς θα γίνονται οι ομιλίες

Σε αυτό το τεστ, ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος που διευθύνει τη συνεδρίαση θα μπορεί να επιλέξει επιτόπου ποιος θα μιλήσει μόλις ξεκινήσει η συζήτηση.

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο κυκλοφόρησε την Πέμπτη, αυτό σημαίνει ότι «τα μέλη που ζητούν και τους διατίθεται χρόνος ομιλίας θα πρέπει να παρακολουθήσουν ολόκληρη τη συζήτηση στην οποία θέλουν να μιλήσουν και να ελέγξουν στις οθόνες αν είναι οι επόμενοι που θα κληθούν».

Η ομάδα των νέων ευρωβουλευτών έστειλε τον Δεκέμβριο επιστολή στη Μέτσολα με ένα σύνολο προτάσεων με 10 ιδέες για το πώς θα βελτιωθεί η συμμετοχή και η «ζωντάνια» στις συζητήσεις.

Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ποσοστά συμμετοχής για κάθε πολιτική ομάδα, ενθάρρυνση των βουλευτών να αντιδρούν στις ομιλίες και να επιτραπεί στους ευρωβουλευτές να κάθονται στις μπροστινές σειρές της αίθουσας - που επί του παρόντος προορίζονται για την ηγεσία των ομάδων.

«Ας καθιερώσουμε μια κουλτούρα δοκιμαστικών βελτιώσεων κατά τη διάρκεια των προσεχών συνόδων», τονίζει στο μήνυμα.

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει εδώ και χρόνια ιδέες για το πώς θα βελτιώσει την προσέλευση στις συζητήσεις της Ολομέλειας. Πέρυσι, μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ευρωβουλευτές και δημόσιους υπαλλήλους εξέδωσε έναν κατάλογο συστάσεων προς τις πολιτικές ομάδες προς εξέταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.