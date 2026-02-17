Ιράν-ΗΠΑ: Το επιχειρηματικό «δόλωμα» της Τεχεράνης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στη Γενεύη διεξάγεται ο δεύτερος γύρος των έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με επίκεντρο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η Τεχεράνη δεν αποκλείει μια «επιχειρηματική» λύση, αλλά εμμένει στη διαπραγμάτευση μόνο επί του πυρηνικού προγράμματος, απορρίπτοντας άλλα θέματα.

Οι δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων Αμπάς Αραγτσί και Αλί Λαριτζανί δείχνουν συνέχιση των ίδιων γραμμών του πρώτου γύρου συνομιλιών στο Ομάν.

Παρότι Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν σήμερα τον δεύτερο, κατά σειρά, γύρο έμμεσων επαφών στη Γενεύη, παραμένει αμφίβολο εάν προτίθενται να αλλάξουν τις διαπραγματευτικές τους γραμμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με βάση τις δημόσιες δηλώσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων που κατέχουν ρόλους-κλειδιά στις σημερινές συνομιλίες, εκφράζονται απόψεις ταυτόσημες με εκείνες που τήρησαν τόσο πριν, όσο και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των επαφών τους στο Ομάν, στις αρχές του μήνα.



Συγκεκριμένα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και ο επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της χώρας, Αλί Λαριτζανί, μιλώντας τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα σε διεθνή και ιρανικά μέσα, επιμένουν ότι, πέραν του ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος, κανένα άλλο θέμα δεν πρόκειται να τεθεί προς διαπραγμάτευση με την αμερικανική πλευρά.



Από την άλλη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε επανειλημμένα ότι, εκτός από τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, η Ουάσινγκτον δεν έχει αποσύρει από την ατζέντα των επαφών την ανάγκη να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν ο εμπλουτισμός του ιρανικού ουρανίου, χωρίς να αποκλείεται η «λύση» να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα εμπλουτισμένες ποσότητές του, ως επίσης να τεθεί υπό έλεγχο το βαλλιστικό οπλοστάσιο, να διακοπεί η ενίσχυση προς τους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν (Χεζμπολάχ και Χούθι) και να γίνουν σεβαστές από τώρα και στο εξής οι ατομικές ελευθερίες των Ιρανών πολιτών.

Το νέο διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν

Ωστόσο, κάποιες πρόσφατες δηλώσεις που ακούστηκαν και από τις δύο πλευρές, ενόσω πλησίαζε η έναρξη των σημερινών επαφών στη Γενεύη, δεν αποκλείεται τελικά «να κάνουν τη διαφορά».



Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του σημερινού γύρου συνομιλιών προτίθεται να παρέμβει εμμέσως και ο ίδιος – μία δυνατότητα που απέφυγε να αξιοποιήσει κατά τον πρώτο γύρο επαφών.



Από την άλλη, ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη δήλωση του Ιρανού υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για οικονομικά θέματα, Χαμίντ Γκανμπαρί, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να υπάρξει αμοιβαίο οικονομικό όφελος μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, γεγονός που θα χρησιμεύσει πρακτικά ως «εγγύηση» για την ορθή εφαρμογή όσων θα συμφωνηθούν. Με άλλα λόγια, ο Γκανμπαρί δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο -στο πλαίσιο μίας γενικότερης συμφωνίας που θα ρυθμίζει τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος- να συμφωνηθεί παράλληλα το ενδεχόμενο αμερικανικών επενδύσεων στο Ιράν, σε συνεργασία με τοπικούς κρατικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της πετρελαιοβιομηχανίας, της αεροναυπηγικής και της αξιοποίησης των μεταλλείων της χώρας.



Παρότι και κατά το παρελθόν είχαν διαρρεύσει σχετικές πληροφορίες, που έφεραν την Τεχεράνη να επεξεργάζεται παρεμφερείς προτάσεις ανεύρεσης μίας «οικονομικής» επίλυσης των διαφορών της με τις ΗΠΑ, τώρα αυτές οι σκέψεις δείχνουν να μετουσιώνονται σε ένα απρόσμενο διαπραγματευτικό χαρτί – τη στιγμή, μάλιστα, που η αμερικανική στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή παραμένει αμείωτη.

Πηγή: Deutsche Welle

