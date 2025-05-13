Γαλλία - Ντεπαρντιέ: Το δικαστήριο αποφασίζει αν θα κριθεί ένοχος για σεξουαλική επίθεση

«Ημέρα της κρίσης» για τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ αναμένεται να είναι η σημερινή. Δικαστήριο στο Παρίσι αναμένεται να εκδώσει την Τρίτη την ετυμηγορία του στη δίκη για σεξουαλική επίθεση του Γάλλου ηθοποιό, σε μια από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις του κινήματος #MeToo που έχουν φτάσει ενώπιον δικαστών στη Γαλλία.

Ο Ντεπαρντιέ κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες σε πλατό ταινίας το 2021. Ως μια λαμπρή φυσιογνωμία του γαλλικού κινηματογράφου, ο Ντεπαρντιέ αρνήθηκε επανειλημμένα οποιαδήποτε παραβατική πράξη κατά τη διάρκεια της δίκης και ο δικηγόρος του ζήτησε να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον του.

Ο εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο να επιβάλει στον 76χρονο Ντεπαρντιέ ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή και πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Reuters το κίνημα διαμαρτυρίας #MeToo κατά της σεξουαλικής βίας δεν είχε την ίδια απήχηση στη Γαλλία όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κοινωνικές συμπεριφορές απέναντι στη σεξουαλική επίθεση μπορεί να αλλάζουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.