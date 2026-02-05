Πρόεδρος Ταϊβάν: Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι γερές σαν βράχος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ταϊβανός πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε δήλωσε πως η συνεργασία της Ταϊπέι με την Ουάσιγκτον «δεν θα αλλάξει», παρά την προειδοποίηση του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ να μην πουλάει όπλα στην Ταϊβάν.

Ο Λάι τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ταϊβάν και ΗΠΑ είναι «γερές σαν βράχος» και όλα τα προγράμματα συνεργασίας συνεχίζονται κανονικά.

Επιβεβαίωσε ότι οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν παραμένουν αμετάβλητες και ότι υπάρχουν «εξαίρετοι δίαυλοι επικοινωνίας» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο ηγέτης της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, τόνισε σήμερα πως η συνεργασία μεταξύ Ταϊπέι και Ουάσιγκτον θα παραμείνει αμετάβλητη, παρά τις πιέσεις της Κίνας. Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στην προειδοποίηση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σχετικά με τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στη Ταϊβάν, η οποία διατυπώθηκε σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Λάι, «Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ είναι γερές σαν βράχος και όλα τα προγράμματα συνεργασίας συνεχίζονται και δεν θα αλλάξουν». Τις δηλώσεις αυτές πραγματοποίησε ενώπιον δημοσιογράφων, κατά την έξοδό του από βιομηχανική μονάδα στη χώρα.

Αμετάβλητη η αμερικανική στήριξη στην Ταϊβάν

Ο Λάι υπογράμμισε ακόμη ότι οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ παραμένουν αμετάβλητες, επισημαίνοντας την ύπαρξη «εξαιρετικών διαύλων επικοινωνίας» μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η στάση αυτή καταδεικνύει την επιθυμία της Ταϊβάν να διατηρήσει τις μακροχρόνιες στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις έντονες αντιδράσεις του Πεκίνου.

Στην αντίπερα όχθη, ο πρόεδρος της Κίνας προειδοποίησε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, σημειώνοντας πως η Ουάσιγκτον οφείλει να «δείξει σύνεση» όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο στην περιοχή

Η Ταϊβάν και η Κίνα έχουν παραμείνει πολιτικά διαχωρισμένες από το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Αν και το Πεκίνο συνεχίζει να θεωρεί την Ταϊβάν ως επαρχία του, επιδιώκοντας ειρηνική «επανένωση», δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό του.

Παρά το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει επίσημα την Ταϊβάν, παραμένει ο βασικότερος διπλωματικός και στρατιωτικός υποστηρικτής του νησιού επί δεκαετίες, κάτι που συνεχίζει να ενόχλει ιδιαίτερα την Κίνα.

Τον Ιανουάριο, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη νέα του «στρατηγική για την εθνική άμυνα» για το 2026. Στο κείμενο γίνεται αναφορά στη βούληση της Ουάσιγκτον να «αποτρέψει την Κίνα στην περιφέρεια Ινδο-Ειρηνικού διά της ισχύος», χωρίς να κατονομάζεται ωστόσο ευθέως η Ταϊβάν, όπως είχε συμβεί σε προγενέστερες στρατηγικές αναλύσεις.

