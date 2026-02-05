Η Κίνα απέκλεισε σήμερα συμμετοχή της «σε αυτό το στάδιο» σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό, για την οποία η Ουάσινγκτον δήλωσε ξανά ότι είναι απαραίτητη, αφού εξέπνευσε η ισχύς της τελευταίας συνθήκης πυρηνικού αφοπλισμού ΗΠΑ-Ρωσίας.

«Οι πυρηνικές δυνατότητες της Κίνας είναι σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα από αυτές των ΗΠΑ και της Ρωσίας, και (η Κίνα) δεν θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό σε αυτό το στάδιο», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν.

Η ισχύς της New Start, της τελευταίας συνθήκης ελέγχου των εξοπλισμών που συνδέει τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, εξέπνευσε σήμερα, αναζωπυρώνοντας τους φόβους διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι δεν δεσμεύεται πλέον από τη συνθήκη. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εκ νέου ότι για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ένας πραγματικός έλεγχος θα απαιτούσε τη συμμετοχή της Κίνας, «λόγω του σημαντικού και σε πλήρη επέκταση οπλοστασίου της».

«Η Κίνα λυπάται που η συνθήκη New Start ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία έληξε. Αυτή η συνθήκη είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη διαφύλαξη της παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας», σημείωσε ο Λιν Τζιαν.

Ωστόσο «η Κίνα διατηρεί πάντα τις πυρηνικές της δυνατότητες στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για την εθνική της ασφάλεια και δεν συμμετέχει σε καμία κούρσα εξοπλισμών με καμία χώρα», πρόσθεσε.

Η Κίνα διέθετε στις αρχές του 2025 τουλάχιστον 600 πυρηνικές κεφαλές, ασφαλώς πολύ πίσω από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, αλλά «το κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο αυξάνεται πιο γρήγορα από αυτό οποιασδήποτε άλλης χώρας, με περίπου 100 νέες κεφαλές ετησίως από το 2023», ανέφερε τον Ιούνιο του 2025 το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (Sipri).

«Η Κίνα εφαρμόζει πάντα μια πυρηνική στρατηγική αυτοάμυνας, μια πολιτική μη πρώτης προσφυγής στα πυρηνικά όπλα και μια άνευ όρων δέσμευση να μην χρησιμοποιήσει ούτε να απειλήσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά κρατών που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα και ζωνών απαλλαγμένων από πυρηνικά όπλα», υπογράμμισε ο Λιν Τζιαν.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε επίσης την υποστήριξη της Κίνας στην πρόταση που έκανε τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να παραταθούν κατά ένα έτος οι περιορισμοί που προβλέπονται από τη New Start.

«Η Κίνα άσκησε πιέσεις στις ΗΠΑ να απαντήσουν θετικά» και «να ξαναρχίσουν γρήγορα τον διάλογο για τη στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία», δήλωσε. «Αυτό είναι επίσης που περιμένει εν γένει η διεθνής κοινότητα», κατέληξε.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε χθες ξεχωριστά επικοινωνία με τους ομολόγους του της Ρωσίας και της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

