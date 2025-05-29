Η εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών γρήγορης μόδας Shein δήλωσε την Πέμπτη ότι θα αυξήσει τους ελέγχους των προϊόντων της φέτος, μετά την προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόστιμα εάν δεν αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Ένωσης σχετικά με τα μη ασφαλή και επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται στις εγκαταστάσεις της.

Η Shein δήλωσε ότι στοχεύει σε 2,5 εκατομμύρια δοκιμές ασφάλειας και ποιότητας προϊόντων το 2025, από 2 εκατομμύρια που διεξήγαγε πέρυσι, και δήλωσε ότι θα δαπανήσει 15 εκατομμύρια δολάρια σε πρωτοβουλίες συμμόρφωσης φέτος.

Η Shein, πουλάει ρούχα με τη δική της επωνυμία σε 150 χώρες. Από την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία έχει σταματήσει να συνεργάζεται με περισσότερους από 540 πωλητές λόγω παραβιάσεων συμμόρφωσης, ανέφερε η εταιρεία.

Το δίκτυο Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών (CPC) της ΕΕ, το οποίο αποτελείται από εθνικές αρχές καταναλωτών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημέρωσε τη Δευτέρα την Shein για πρακτικές που παραβιάζουν το δίκαιο των καταναλωτών της ΕΕ, δίνοντας στην εταιρεία προθεσμία ενός μήνα για να απαντήσει.

