Την υλοποίηση ενός σημαντικού τεχνολογικού έργου για τον Οργανισμό Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Publications Office of the European Union) ανέλαβε διεθνής κοινοπραξία εταιρειών, με επικεφαλής και συντονίστρια την NOVA ICT.

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για τα πληροφοριακά συστήματα (IT Systems) του Publications Office, του επίσημου παρόχου εκδοτικών υπηρεσιών όλων των θεσμικών οργάνων, φορέων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία «NOVA ICT – Arhs Developments – KNOWLEDGE», επιλέχθηκε μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και έχει αναλάβει την ανάπτυξη, εξέλιξη, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών του οργανισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 27 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκειά του ορίζεται σε 52 μήνες.



Μέσω του μεγάλου αυτού έργου τεχνολογίας, θα διασφαλιστεί η επικαιροποίηση κρίσιμων εφαρμογών του Publications Office, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αδιάλειπτη επιχειρησιακή συνέχεια του φορέα.



Στο πλαίσιο του έργου, η NOVA ICT θα έχει τον συντονισμό των εργασιών, με ομάδες εξειδικευμένων μηχανικών που θα δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και το Λουξεμβούργο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της NOVA ICT, κ. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, δήλωσε σχετικά: «Η ένωση εταιρειών ‘NOVA ICT - Arhs Developments – KNOWLEDGE’ έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει ένα ακόμη μεγάλο έργο τεχνολογίας, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια οργανισμών κρίσιμων για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υψηλή τεχνογνωσία και η μεγάλη εμπειρία της NOVA ICT στη διαχείριση σύνθετων και απαιτητικών έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για κάθε Οργανισμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θέλει να ενισχύσει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά του στη νέα ψηφιακή εποχή. Η NOVA ICT, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της, επενδύει στην ανάπτυξη δομών για την επιτυχή υλοποίηση κρίσιμων έργων πληροφορικής σε οργανισμούς της Ε.Ε.».



