Όταν η Makenzie Van Eyk ήταν στην τέταρτη τάξη το 1998, έγραψε ένα σημείωμα και το άφησε να έχει το δικό του ταξίδι σε μια λίμνη με όχημα ένα μπουκάλι ως μέρος μιας σχολικής εργασίας. Θωρούσε ότι ήταν η τελευταία φορά που το βλέπει.

Η Van Eyk, που ζει σε μια μικρή πόλη στο Οντάριο, δεν είχε σκεφτεί το μπουκάλι και την τύχη του εδώ και 26 χρόνια. Τον περασμένο μήνα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από το σχολείο των παιδιών της.

«Έχετε λίγα λεπτά; Πρέπει να μιλήσουμε μαζί σας», είπε η γραμματέας του σχολείου.

Η Van Eyk τρόμαξε.

«Ανησυχούσα πραγματικά ότι κάτι συνέβη με τα παιδιά μου», είπε η Van Eyk, της οποίας η κόρη, Scarlet, 9, και ο γιος, Huxley, 6, φοιτούν και οι δύο στο Καθολικό Δημοτικό Σχολείο St. John the Baptist στο Belle River.

Η γραμματέας είπε στη Van Eyk ότι όλα ήταν καλά και ότι είχε για εκείνη πολύ ενδιαφέροντα νέα. Ένας μαθητής νηπιαγωγείου στο σχολείο είχε βρει το σημείωμα της Van Eyk δεκαετιών σε ένα μπουκάλι να επιπλέει κοντά στην όχθη της λίμνης St. Clair - η οποία αποτελεί μέρος του συστήματος των Μεγάλων Λιμνών - όχι πολύ μακριά από το σημείο όπου ηο Van Eyk το πέταξε αρχικά ως μαθήτρια της τέταρτης δημοτικού χρόνια πριν.

Η Van Eyk τα έχασε.

«Άρχισα αμέσως να κλαίω. Ήμουν πολύ συναισθηματικά φορτισμένη», είπε η Van Eyk. «Ήταν απίστευτο.»

Το εύρημα ήταν απίστευτο για διάφορους λόγους. Όχι μόνο βρέθηκε από έναν μαθητή με το όνομα Ρίβερ που φοιτά στο ίδιο σχολείο που φοιτούσε η Van Eyk όταν ολοκλήρωσε την εργασία, αλλά η κόρη της Van Eyk, η Σκάρλετ, είναι επί του παρόντος μαθήτρια της τέταρτης τάξης στο σχολείο.

«Έμεινα έκπληκτη από την ειρωνεία ότι ήμουν 9 χρονών, όταν έγραψα το σημείωμα και η κόρη μου είναι 9», είπε η Van Evk.

Επιπλέον, η Van Eyk και η οικογένειά της μετακόμισαν στο Belle River - όπου μεγάλωσε η Van Eyk - πριν από περίπου ένα χρόνο από το Λονδίνο του Οντάριο, δύο ώρες οδικώς. Τα γεγονότα ότι ζούσαν στο Μπελ Ρίβερ -που έχει πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκους- όταν βρέθηκε το μπουκάλι, και ότι τα παιδιά της φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο που φοιτούσε όταν έγραψε το γράμμα, έμοιαζαν σουρεαλιστικά.

«Έμοιαζε σαν σημάδι ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και στο σωστό μέρος», είπε, προσθέτοντας ότι η δασκάλα της Σκάρλετ μοιράστηκε το γράμμα στην τάξη της και η Σκάρλετ ήταν ενθουσιασμένη. «Τα παιδιά μου βούιζαν όλο το Σαββατοκύριακο».

Ένας σημερινός δάσκαλος στο σχολείο ήρθε επίσης σε επαφή με τον Roland St. Pierre, τον δάσκαλο της τέταρτης τάξης της Van Eyk, για να του πει για το μπουκάλι. Έμεινε το ίδιο άναυδος.

«Έφερε πολλές καλές αναμνήσεις», είπε ο St. Pierre, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 2005. Δίδαξε στο σχολείο για 33 χρόνια και ήταν ο ίδιος μαθητής δημοτικού εκεί.

Το σημείωμα ήταν μέρος μιας ενότητας στο μάθημα της γεωγραφίας που δίδαξε ο St. Pierre, εστιάζοντας συγκεκριμένα στις Μεγάλες Λίμνες, καθώς και σε μια ενότητα για τον κύκλο του νερού.

«Διαβάσαμε ένα βιβλίο με το όνομα «Paddle-to-the-Sea»», είπε η Van Eyk. «Επρόκειτο για ένα μικρό αγόρι που σκάλισε ένα κουπί και αυτό το κομμάτι ξύλο επέπλεε σε όλη τη διαδρομή μέσα από τις Μεγάλες Λίμνες».

«Σκέφτηκα, ας κάνουμε το ίδιο πράγμα με τα μπουκάλια μας», είπε ο St. Pierre.

Καθένας από τους 30 μαθητές του ανατέθηκε να γράψει ένα γράμμα και να συμπεριλάβει τουλάχιστον ένα πράγμα που έμαθαν στην τάξη για τις Μεγάλες Λίμνες ή τον κύκλο του νερού.

Τη στιγμή που έγραψαν τα σημειώματα και τα έβαλαν σε μπουκάλι, είπε η Van Eyk, το σχολείο μόλις είχε εγκαταστήσει το πρώτο του εργαστήριο υπολογιστών - έτσι οι μαθητές δακτυλογραφούσαν τα γράμματά τους.

«Το να έχεις ένα εργαστήριο υπολογιστών ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση», είπε. «Ήταν βγαλμένο από μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας».

«Αυτό το γράμμα προέρχεται από τη Μακένζι Μόρις και πηγαίνω στο σχολείο του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή», πληκτρολόγησε η Van Eyk στο γράμμα της.

«Ξέρεις ότι όλες οι Μεγάλες Λίμνες μαζί συνθέτουν το ακρωνύμιο H O M E S;» έγραψε εκείνη. «Νόμιζα ότι ήταν ωραίο». Οι Μεγάλες Λίμνες περιλαμβάνουν τη λίμνη Huron, τη λίμνη Οντάριο, τη λίμνη Michigan, τη λίμνη Erie και τη λίμνη Superior.

Η επιστολή τελειώνει με «Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο:» και παρέχει στοιχεία επικοινωνίας για το σχολείο. Ο αριθμός τηλεφώνου που αναφέρεται είναι ο ίδιος με σήμερα.

Αν και η Van Eyk δεν θυμάται πολλά για την εκτέλεση της αποστολής, θυμάται έντονα ότι σφράγισε τα μπουκάλια με κερί.

Ο St. Pierre είπε ότι το μπουκάλι της Van Eyk είναι το τρίτο που βρέθηκε. Τα δύο πρώτα βρέθηκαν μέσα σε μερικούς μήνες από την ανάθεση.

«Η άλλη περίεργη σύμπτωση, εκτός από το ότι η Μακένζι το έγραψε στην 4η τάξη και η κόρη της η Σκάρλετ είναι στην 4η τάξη, είναι ότι ο μικρός που βρήκε το μπουκάλι, ο Ρίβερ, δίδαξα στον πατέρα του», είπε ο St. Pierre. «Θα μπορούσε να είχε βρεθεί από οποιονδήποτε ή θα μπορούσε να μην είχε βρεθεί ποτέ».

Ο St. Pierre και η Van Eyk αποφάσισαν να συναντηθούν προσωπικά στο ίδιο σημείο που πέταξαν τα γράμματα στη λίμνη. Ήταν μια ευτυχισμένη επανένωση και για τους δύο.

«Όταν στεκόμασταν εκεί μαζί του, όπου πετάγαμε τα γράμματα, ένιωθαν όλοι πολύ γεμάτοι και όμορφα», είπε η Van Eyk.

«Δώσαμε ο ένας τον άλλον μια μεγάλη αγκαλιά», είπε ο St. Pierre, προσθέτοντας ότι αναπόλησαν τον χρόνο που πέρασαν μαζί στο σχολείο. «Ήταν καλή μαθήτρια. Η Makenzie είχε πολλή ενέργεια. ήταν τρομερή».

Η Van Eyk, η οποία είναι εκπαιδευτικός, είπε ότι η ιστορία υπογραμμίζει τις δια βίου σχέσεις που κάνουν οι μαθητές με τους δασκάλους τους.

«Νομίζω ότι επιστρέφει στη δύναμη της εκπαίδευσης... και μόνο στην ενέργεια που βάζετε στη διδασκαλία και στο πώς επανέρχεται», είπε.

Η Van Eyk συνεργάζεται με το σχολείο για να δημιουργήσει μια μόνιμη οθόνη για το γράμμα, ώστε οι μελλοντικοί μαθητές να μπορούν επίσης να χαρούν το απροσδόκητο εύρημα.

«Σίγουρα είναι μεγάλος θησαυρός για μένα», είπε.

