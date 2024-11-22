Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας στο πλαίσιο αστικής δίκης δικαίωσε τη γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον Ιρλανδό αθλητή των πολεμικών τεχνών Conor McGregor ότι τη βίασε σε ξενοδοχείο στο Δουβλίνο τον Δεκέμβριο του 2018.

Το δικαστήριο διέταξε τον McGregor να πληρώσει σχεδόν 250.000 ευρώ ως αποζημίωση στη Nikita Hand.

Οι ένορκοι αποφάνθηκαν ότι ο Ιρλανδός μαχητής μικτών πολεμικών τεχνών επιτέθηκε στη Nikita Hand σε ξενοδοχείο του Δουβλίνου τον Δεκέμβριο του 2018.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο την Παρασκευή, η Χαντ είπε ότι η ιστορία της ήταν «μια υπενθύμιση ότι όσο και να φοβάσαι να μιλήσεις, έχεις φωνή».

Οι ένορκοι στο Ανώτατο Δικαστήριο του Δουβλίνου συζητούσαν επί μία ημέρα προτού καταλήξουν στην ετυμηγορία ότι ο ΜακΓκρέγκορ επιτέθηκε στη Χαντ.

Η γυναίκα είχε επίσης ασκήσει αγωγή εναντίον ενός άλλου άνδρα, του Τζέιμς Λόρενς, 35 ετών, από το Rafter's Road, Drimnagh στο Δουβλίνο.

Ισχυρίστηκε ότι της επιτέθηκε κάνοντας σεξ μαζί της χωρίς τη συγκατάθεσή της στο ξενοδοχείο Beacon. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν της επιτέθηκε.

Η Χαντ είπε στους δημοσιογράφους ότι ήταν «συγκλονισμένη και συγκινημένη» από την υποστήριξη που είχε.

«Θέλω να δείξω στην κόρη μου Freya και σε κάθε άλλο νεαρό κορίτσι και αγόρι ότι μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας αν σας συμβεί κάτι, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο άνθρωπος, και ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί», είπε η Χαντ.

Και οι δύο άνδρες είχαν αρνηθεί τους ισχυρισμούς της 35χρονης κομμώτριας και είπαν ότι είχαν ξεχωριστά συναινετική σεξουαλική επαφή με τη Χαντ στο ξενοδοχείο σχεδόν πριν από έξι χρόνια.

Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση των ενόρκων, ο δικαστής Justice Alex Owens τούς υπενθύμισε ότι το βάρος της απόδειξης βαρύνει τον ενάγοντα.



