Ουκρανία: Τα 64 από τα 114 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία καταστράφηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 64 από τα 114 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά την τελευταία μαζική αεροπορική επιδρομή της, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.
Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, άλλα 41 μη επανδρωμένα αεροσκάφη «χάθηκαν», πιθανότατα λόγω παρεμβολής στο σήμα τους από τις ουκρανικές δυνάμεις.
Η Ρωσία εξαπολύει συχνά πλήγματα με δρόνους και πυραύλους σε ουκρανικές πόλεις σε μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.
