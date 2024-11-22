Ουκρανία: Τα 64 από τα 114 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία καταστράφηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 64 από τα 114 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά την τελευταία μαζική αεροπορική επιδρομή της, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, άλλα 41 μη επανδρωμένα αεροσκάφη «χάθηκαν», πιθανότατα λόγω παρεμβολής στο σήμα τους από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η Ρωσία εξαπολύει συχνά πλήγματα με δρόνους και πυραύλους σε ουκρανικές πόλεις σε μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

