Βρετανία: Ο Νετανιάχου μπορεί να συλληφθεί αν έρθει 

Η βρετανική κυβέρνηση προειδοποίησε την Παρασκευή ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να συλληφθεί με βάση το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εάν επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι θα τον συλλάβει οπωσδήποτε εάν το έκανε, ενώ η Ουγγαρία απέρριψε την απόφαση του ΔΠΔ να ζητήσει τη σύλληψη του Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα και τον προσκάλεσε σε επίσημη επίσκεψη.



Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την Πέμπτη την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να την καταγγέλλει ως «εξωφρενική».



«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμορφώνεται πάντα με τις νομικές του υποχρεώσεις όπως ορίζονται από το εσωτερικό δίκαιο και επομένως το διεθνές δίκαιο», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.



Ερωτηθείς ευθέως εάν ο Νετανιάχου θα συλληφθεί, ο εκπρόσωπος είπε ότι δεν θα «μιλήσει για συγκεκριμένες περιπτώσεις».

⚡️Netanyahu receives official invitation from Orban, the Hungarian president, to visit his country in defiance of the ICC ruling. pic.twitter.com/RMKDUtxkSy November 22, 2024



Νωρίτερα την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις ξεκαθάρισε ότι ο Νετανιάχου θα τεθεί υπό κράτηση εάν φτάσει εκεί.



Ερωτηθείς από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό RTE εάν η Ιρλανδία θα συλλάμβανε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εάν ερχόταν στην Ιρλανδία, ο Χάρις ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ναι, απολύτως».



«Υποστηρίζουμε τα διεθνή δικαστήρια και εφαρμόζουμε τα εντάλματά τους», πρόσθεσε.



Οι σχέσεις μεταξύ της Ιρλανδίας και του Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί από τότε που το Δουβλίνο αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος τον περασμένο Μάιο, μια κίνηση που ώθησε το Ισραήλ να ανακαλέσει τον πρεσβευτή του.



Στον αντίποδα, ο Βίκτορ Όρμπαν ανέφερε στην πρόσκληση ότι η Ουγγαρία —η οποία είναι μέλος του ΔΠΔ— «καταδικάζει σθεναρά αυτήν την επαίσχυντη απόφαση», που όπως είπε δεν θα έχει «καμία επίδραση» στις διμερείς σχέσεις με το Ισραήλ.



«Μπροστά στην ενοχλητική αδυναμία όσων πήραν το μέρος της εξωφρενικής απόφασης κατά του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ισραήλ η Ουγγαρία, όπως και οι φίλοι μας στις ΗΠΑ, επιδεικνύει ηθική καθαρότητα και υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και την αλήθεια» απάντησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Πηγή: skai.gr

