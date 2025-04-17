Σφοδρές χιονοπτώσεις σημειώνονται σήμερα στις ελβετικές Άλπεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στο νοτιοδυτικό καντόνι του Βαλέ, όπου οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο χιονοστιβάδων και έκλεισαν για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία.

Μεγάλες ποσότητες χιονιού -το ύψος του έφθασε τα 120 εκατοστά- έπεσαν επίσης την περασμένη νύκτα σε τμήμα των γαλλικών Άλπεων, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης και αναστάτωση στις μεταφορές.

Οι ισχυρές χιονοπτώσεις, που σημειώνονται από χθες, Τετάρτη, στο ελβετικό καντόνι του Βαλέ, δεν έχουν ωστόσο προκαλέσει μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές του καντονιού που είναι αρμόδιες για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Δρόμοι στο καντόνι έκλεισαν για την κυκλοφορία, ενώ οι σιδηροδρομικές μεταφορές έχουν επίσης διαταραχθεί και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε μερικές κοινότητες.

Ο δρόμος στο πέρασμα του Σεμπλόν, που βρίσκεται σε ύψος 2.009 μέτρων και συνδέει την Ελβετία με την Ιταλία, έχει κλείσει για τη κυκλοφορία λόγω του χιονιού.

Εξαιτίας της χιονόπτωσης, δένδρα και κλαδιά έχουν πέσει σε διάφορους δρόμους, εμποδίζοντας την οδική κυκλοφορία.

Το πέρασμα του Αγίου Βερνάρδου έχει κλείσει για προληπτικούς λόγους από χθες, Τετάρτη, το βράδυ.

Χιόνι έπεσε μέχρι και στις πεδιάδες και οι δημοτικές αρχές της πόλης Σιόν ζήτησαν από τους 36.000 κατοίκους της να παραμείνουν στα σπίτια τους. Μεγάλο μέρος της πόλης έχει κλείσει για την οδική κυκλοφορία, ακόμα και για την κυκλοφορία πεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου.

Στη Γαλλία, ο νομός της Σαβοΐας έχει τεθεί από χθες το βράδυ από τη μετεωρολογική υπηρεσία (Météo-France) σε πορτοκαλί επιφυλακή για χιονοστιβάδες λόγω της μεγάλης συσσώρευσης χιονιού στα σύνορα με την Ιταλία.

Η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί σήμερα το πρωί σε περίπου 4.000 νοικοκυριά και δρόμοι παρέμεναν αποκλεισμένοι εξαιτίας πτώσεων δένδρων. Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο A43 απαγορεύθηκε για τις νταλίκες, σύμφωνα με τις κρατικές υπηρεσίες.

Σημαντική αναστάτωση επικρατεί επίσης στο περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο, με καθυστερήσεις και ματαιώσεις δρομολογίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

