Ένα σπίτι σε τιμή ευκαιρίας σε μια όμορφη πόλη θα ήταν μια καλή ευκαιρία για πολλούς ανθρώπους για να τα παρατήσουν όλα και να πάνε να ζήσουν στην Ιταλία. Όμως, ο Αμερικανός Κιθ Ρίτσαρντσον είχε μια άλλη προτεραιότητα.

Το ακίνητο που αναζητούσε για να ξεκινήσει τη νέα του ζωή έπρεπε να μην βρίσκεται κοντά σε McDonald's ή Starbucks, τα δύο σύμβολα του εμπορευματοποιημένου κόσμου από τα οποία προσπαθούσε να ξεφύγει στις ΗΠΑ, όπως λέει ο ίδιος.

Ο Ρίτσαρντσον, που εργαζόταν ως εκπαιδευτικός στις ΗΠΑ μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε, αποφάσισε τελικά να αγοράσει ένα ακίνητο στην πόλη Νάρντο της Απουλίας. «Πρότεινα στη μεσίτρια που έψαχνε σπίτι για λογαριασμό μου να συμπεριλάβει στην έρευνά της την πόλη Νάρντο, επειδή της είπα ότι δεν ήθελα να είμαι κοντά σε McDonald's ή Starbucks» λέει ο ίδιος στο CNN.

Το σπίτι που βρήκε και όπου ελπίζει ότι θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του βρίσκεται σε παρόμοια τοποθεσία με το σπίτι του στη Νότια Καλιφόρνια.

«Η αγγελία έλεγε ότι το σπίτι πωλούνταν για 138.000 ευρώ, αλλά το διαπραγματεύτηκα και πλήρωσα 100.000 ευρώ. Έβαλα άλλα 3.800 ευρώ για να το διαμορφώσω σύμφωνα με τις προτιμήσεις μου και να του δώσω μια νέα εμφάνιση» λέει στο CNN.

Έτσι βρέθηκε να έχει στην κατοχή του μια κατοικία 62 τετραγωνικών μέτρων, με δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια στο ισόγειο αυτού που ήταν αρχικά αποθήκη ή κατοικίες για τους υπηρέτες που εργάζονταν στο Palazzo Tafuri, ένα από τα ορόσημα της πόλης.

Το κτίσμα είναι κατασκευασμένο με τους τυπικούς ροζ χρυσούς πέτρινους ογκόλιθους της Απουλίας. Είχε τζάκι, τρεις γυάλινες οροφές και είχε ανακαινιστεί πλήρως από τους αρχικούς ιδιοκτήτες.

Η μόνη σημαντική προσθήκη του Ρίτσαρντσον ήταν μια μόνιμη σκεπή πάνω από το αίθριο και περσίδες από μπαμπού για ιδιωτικότητα. Ένα πολύ μικρό το ποσό, λέει και προσθέτει ότι τα σπίτια στη Νότια Καλιφόρνια που βρίσκονται σε απόσταση 5 χλμ από την ακτή, θα κόστιζαν από 700.000 έως 1,4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ρίτσαρντσον ερωτεύτηκε την Ιταλία στη διάρκεια των ταξιδιών που έκανε δύο φορές τον χρόνο μετά τη συνταξιοδότησή του, το 2015. Το 2023 άρχισε να ψάχνει για σπίτι και τελικά, τον Μάρτιο του 2024, κατέληξε στη μικρή πόλη της Ιταλίας εξαιτίας της ομορφιάς της αλλά και της έλλειψης μαζικού τουρισμού και όσων επισύρει.

Το νέο σπίτι του βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης κοντά σε μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και πολυτελώς διακοσμημένα παλάτσο.

Ο Ρίτσαρντσον αυτή τη στιγμή ζει μεταξύ Νότιας Καλιφόρνια και Νάρντο, αλλά σχεδιάζει, μόλις πάρει τη βίζα του, να περνά περισσότερο χρόνο στην Ιταλία, αν και αρχικά όχι σε μόνιμη βάση. «Οι γονείς μου βρίσκονται εν ζωή και θέλω τόσο πολύ να περνάω αρκετούς μήνες το χρόνο κοντά τους» στις ΗΠΑ, εξηγεί.

Πηγή: skai.gr

