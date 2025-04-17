Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: H Ρωσία εξαπέλυσε 5 πυραύλους και 75 drones σε νυχτερινή επίθεση - 2 νεκροί στη Νικόπολη (Βίντεο)

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε 25 drones, ενώ 30 άλλα δεν έφθασαν στον στόχο τους - Σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 5 ακόμη στη Νικόπολη

Ukraine

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εκτόξευσε 5 πυραύλους και 75 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε νυχτερινή επίθεση.

Η Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε 25 drones, ενώ 30 άλλα δεν έφθασαν στον στόχο τους, πιθανόν λόγω της ενεργοποίησης μέσων ηλεκτρονικού πολέμου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην οποία δεν διευκρινίζεται τι συνέβη στα υπόλοιπα 20 drones, ή τους πυραύλους, όπως μεταδίδει το Reuters.

Την ίδια ώρα,  σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πυρά του ρωσικού πυροβολικού στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν πέντε ακόμη στη Νικόπολη, στη νότια Ουκρανία, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Λίσακ. Οι δυνάμεις της Μόσχας βομβαρδίζουν τακτικά την πόλη από τις θέσεις τους στην άλλη πλευρά του Δνείπερου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark