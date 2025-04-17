Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εκτόξευσε 5 πυραύλους και 75 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε νυχτερινή επίθεση.

Η Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε 25 drones, ενώ 30 άλλα δεν έφθασαν στον στόχο τους, πιθανόν λόγω της ενεργοποίησης μέσων ηλεκτρονικού πολέμου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην οποία δεν διευκρινίζεται τι συνέβη στα υπόλοιπα 20 drones, ή τους πυραύλους, όπως μεταδίδει το Reuters.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πυρά του ρωσικού πυροβολικού στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν πέντε ακόμη στη Νικόπολη, στη νότια Ουκρανία, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Λίσακ. Οι δυνάμεις της Μόσχας βομβαρδίζουν τακτικά την πόλη από τις θέσεις τους στην άλλη πλευρά του Δνείπερου.

A residential area in Dnipro burning after last night’s russian drone attack, w 3 ppl reportedly killed. As russia mocks and derails the US peace effort, Ukraine is likely to be punished again, because somehow russia gets the carrots while Ukraine gets all the sticks. pic.twitter.com/XNrJxJj2Gs — Olena Halushka (@OlenaHalushka) April 17, 2025

It was a difficult night in Dnipro—a Russian drone strike hit the city. They targeted ordinary residential buildings, ordinary civilian infrastructure. The rubble is still being cleared. Currently, 16 people are in city hospitals; in total, 28 people were… pic.twitter.com/A9STcaV0K7 — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2025

