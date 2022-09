Χιλιάδες διαδηλωτές στο Βελιγράδι κατά της διοργάνωσης του EuroPride (Βίντεο)

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Κυριακή στο Βελιγράδι κατά της διεξαγωγής στη σερβική πρωτεύουσα του EuroPride, μιας πανευρωπαϊκής συγκέντρωσης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Τις τελευταίες εβδομάδες η ένταση κλιμακώνεται στη Σερβία, όπου οι διοργανωτές του EuroPride είναι αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν το προσεχές Σάββατο μια πορεία υπερηφάνειας, με την οποία θα κορυφωθούν οι συναφείς εκδηλώσεις, παρότι οι αρχές θέλουν να απαγορεύσουν τη διεξαγωγή του.

Χιλιάδες διαδηλωτές, μεταξύ αυτών πολλοί κληρικοί, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο του Βελιγραδίου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα συντηρητικών και ακροδεξιών ομάδων, ακόμη και της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Κρατώντας εικόνες, θρησκευτικές σημαίες και σταυρούς, ορισμένοι προανήγγειλαν ότι θα πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις αν οι διοργανωτές του EuroPride υλοποιήσουν το σχέδιό τους για τη διεξαγωγή πορείας υπερηφάνειας.

🇷🇸



A really peaceful protest



Serbs held a mass march in defense of traditional values.



Today thousands of people took to the streets of Belgrade with icons, crosses and flags of Serbia and Russia.



The participants carried a 500-meter Serbian-Russian flag. pic.twitter.com/laFSmfCYIr