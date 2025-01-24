Σερβία: Μαζικές διαδηλώσεις φοιτητών και αντιδιαδήλωση υποστηρικτών του Αλ. Βούτσιτς

Το Βελιγράδι και άλλες πόλεις της Σερβίας "παρέλυσαν" εξαιτίας των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, μαθητές λυκείου και πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Συνέβησαν τρία επεισόδια κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών κεντρικών οδικών αρτηριών. Το σοβαρότερο στο νέο Βελιγράδι όπου μία οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητο της μία φοιτήτρια της περιφρούρησης η οποία χτύπησε το κεφάλι της στο οδόστρωμα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Η οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος οι φοιτητές προχώρησαν σε αποκλεισμό οδικού κόμβου μεγάλης κυκλοφορίας.

Το κάλεσμα των φοιτητών για γενική απεργία-ανυπακοή βρήκε σε μεγάλο βαθμό ανταπόκριση. Η κίνηση στο Βελιγράδι και άλλες πόλεις ήταν αισθητά μειωμένη πολλά εμπορικά καταστήματα έμειναν κλειστά, το 80% των σχολείων δεν λειτούργησαν, τα θέατρα ανέβαλαν τις παραστάσεις, οι δικηγόροι δεν παρουσιάστηκαν στα δικαστήρια ενώ στάση εργασίας πραγματοποίησαν επίσης γιατροί και υγειονομικοί υπάλληλοι σε πολλά κέντρα υγείας. Μαζικές ήταν και οι διαδηλώσεις με πιο εντυπωσιακή την πορεία των μαθητών λυκείων του Βελιγραδίου οι οποίοι ξεκίνησαν συντονισμένα από το νέο και το παλιό Βελιγράδι και συναντήθηκαν στη γέφυρα που ενώνει τα δύο τμήματα της πρωτεύουσας. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε όλες τις πόλεις της Σερβίας.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε αντιπερισπασμό των φοιτητικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε εκστρατεία «για την προβολή της τίμιας και κανονικής Σερβίας» με την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων σε διάφορες πόλεις. Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιείται απόψε στην πόλη Γιαγκοντίνα στην κεντρική Σερβία. Χιλιάδες πολίτες έφτασαν οργανωμένα από ολόκληρη τη Σερβία για να δηλώσουν την υποστήριξη τους στον Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Στη συγκέντρωση αυτή ο πρόεδρος της Σερβίας θα παρουσιάσει το όραμα του για την ίδρυση ενός κινήματος που θα συσπειρώνει πατριωτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

