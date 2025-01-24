«Σκληρές» δηλώσεις Μερτς για το μεταναστευτικό

Ο «καγκελάριος εν αναμονή» Φρίντριχ Μερτς εξαγγέλει περιοριστικά μέτρα για τη μετανάστευση, παραμερίζοντας εν ανάγκη το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στο 21% η AfD σε νέα δημοσκόπηση. Ριζικές αλλαγές στο μεταναστευτικό, περιστολή του δικαιώματος στο άσυλο και μόνιμους ελέγχους στα γερμανικά σύνορα «από την πρώτη ημέρα» της θητείας του εξαγγέλλει ο υποψήφιος των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) για την καγκελαρία Φρίντριχ Μερτς. «Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός του Δουβλίνου είναι δυσλειτουργικός» και «όταν δεν λειτουργεί το ευρωπαϊκό δίκαιο, τότε θα πρέπει να ισχύσει το εθνικό δίκαιο» υποστηρίζει ο Μερτς, τον οποίο πολλοί αποκαλούν «καγκελάριο εν αναμονή», καθώς το κόμμα του προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.



Mιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός υπόσχεται ότι, εάν εκλεγεί καγκελάριος «θα υπάρχει ντε φάκτο απαγόρευση εισόδου στην Ομοσπονδιακή Γερμανία για όλους όσους δεν διαθέτουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, αυτό θα ισχύει ξεκάθαρα και για όσους δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Μου είναι εντελώς αδιάφορο, ποιος στηρίζει πολιτικά αυτόν τον δρόμο. Λέω απλώς ότι εγώ δεν πρόκειται να ακολουθήσω κανέναν άλλον δρόμο».



Οι εξαγγελίες Μερτς προκαλούν αντιδράσεις. «Μπορούμε να συζητήσουμε για όλα όσα συνάδουν με το Γερμανικό Σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας, αλλά το δικαίωμα στο άσυλο είναι αδιαπραγμάτευτο» δηλώνει στο Reuters ο αντιπρόεδρος της Κ.Ο. των κυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών (SPD) Ντιρκ Βίζε. Η πρωθυπουργός του Ζάαρλαντ Άνκε Ρέλινγκερ, επίσης από το SPD, προειδοποιεί τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην θέτει σε κίνδυνο «το επίτευγμα μίας Ευρώπης με ανοιχτά σύνορα». Αλλά και το συνδικάτο των αστυνομικών υπαλλήλων (GdP) προειδοποιεί ότι θα ήταν «ανέφικτο» το σχέδιο για μόνιμους ελέγχους και απωθήσεις μεταναστών σε όλα τα σύνορα.

«Μπαλάκι ευθυνών» μετά το Ασάφενμπουργκ

Μόλις πέρσι ο Φρίντριχ Μερτς εξέφραζε την ελπίδα ότι το μεταναστευτικό «δεν θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα του προεκλογικού αγώνα», κάτι που ασφαλώς θα ήθελε να αποφύγει και ο σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Όλαφ Σολτς. Φαίνεται όμως ότι τα δεδομένα αλλάζουν άρδην μετά την προχθεσινή φονική επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ασάφενμπουργκ της Βαυαρίας. Δράστης ήταν ένας 28χρονος Αφγανός, ο οποίος βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση και επρόκειτο να απελαθεί από τη Γερμανία, κάτι που όμως τελικά δεν συνέβη.



Γιατί δεν συνέβη; Το «μπαλάκι των ευθυνών» αλλάζει συνεχώς χέρια, με τη χριστιανοδημοκρατική αντιπολίτευση να επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση Σολτς. Από την πλευρά της η κυβέρνηση αντιτείνει ότι αρμόδιες για την υπόθεση είναι οι τοπικές αρχές της Βαυαρίας, κατά συνέπεια οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν στους Βαυαρούς Χριστιανοκοινωνιστές (CSU), στο «αδελφό κόμμα» των Χριστιανοδημοκρατών του Μερτς.



Μιλώντας την Πέμπτη σε προεκλογική συγκέντρωση στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Θουριγγίας, ο καγκελάριος Σολτς πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα, υποστηρίζοντας ότι οι Χριστιανοδημοκράτες είναι και οι ίδιοι συνυπεύθυνοι για την κατάσταση, την οποία στηλιτεύουν με δημόσιες δηλώσεις τους. «Υπάρχουν νόμοι για θέματα ασφαλείας που όμως έχουν απορριφθεί στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (σ.σ. την αποκαλούμενη Άνω Βουλή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των ομόσπονδων κρατιδίων), διότι προέβαλαν αντίσταση οι Χριστιανοδημοκράτες» λέει ο καγκελάριος Σολτς. «Και αναρωτιέμαι γιατί. Μήπως για να κάνουν λίγη προπαγάνδα; Μήπως για να αμαυρώσουν το κλίμα;»

«Συνεργασία» θέλει η AfD

Δημοσκόπηση για το «Πολιτικό Βαρόμετρο» του ZDF εμφανίζει για μία ακόμη φορά τους Χριστιανοδημοκράτες στην πρώτη θέση με 30% και το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) στη δεύτερη θέση με 21%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες περιορίζονται στην τρίτη θέση με 15%, μόλις μία ποσοστιαία μονάδα πριν από τους «Πράσινους» (14%). Νέο στοιχείο στη δημοσκόπηση: Για πρώτη φορά μετά από πολλές εβδομάδες το παραδοσιακό Κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) υπερβαίνει το όριο του 5% που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την εκπροσώπηση στη Βουλή, ξεπερνώντας μάλιστα το νέο αριστερό κόμμα «Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) που περιορίζεται στο 3%.



Το 48% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι επιθυμεί μετά τις εκλογές έναν «μεγάλο συνασπισμό», δηλαδή μία κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα στην κεντροδεξιά παράταξη της CDU και τους Σοσιαλδημοκράτες. Πάντως, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 19% θα προτιμούσε μία μετεκλογική σύμπραξη της CDU με την AfD.



Με επιστολή της προς τον Φρίντριχ Μερτς η συμπροεδρεύουσα της AfD, Αλίς Βάιντελ, καλεί τώρα τους Χριστιανοδημοκράτες να «συνεργαστούν» με το κόμμα της με στόχο την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τη μετανάστευση, κατά προτίμηση σε λίγες ημέρες, κατά την προσεχή σύνοδο της Ολομέλειας του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, που θα είναι και η τελευταία πριν τις κάλπες της 23ης Φεβρουαρίου.



Ο Μερτς απορρίπτει την πρόταση, όπως άλλωστε έχει απορρίψει μέχρι στιγμής κάθε πρόταση συνεργασίας με την AfD. Πάντως οι τελευταίες δηλώσεις του και κυρίως η φράση «μου είναι εντελώς αδιάφορο ποιος στηρίζει πολιτικά αυτόν τον δρόμο» προκαλούν αντιδράσεις από τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους, που καλούν τον Μερτς να μην ενδώσει στις προτάσεις της AfD.

