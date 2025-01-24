Κίμπαλ Μασκ: «Μιλήσαμε για ωραία πράγματα», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Ιταλίας

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη με τον Κίμπαλ Μασκ, αδελφό του επιχειρηματία και πολιτικού Ίλον Μασκ, σε σύντομο διάλογο που είχε πριν από λίγο με τους δημοσιογράφους, δήλωσε:

«Μιλήσαμε για ωραία πράγματα αλλά είναι ακόμη νωρίς για να πω περισσότερα. Προφανώς, αφού συναντήθηκε μαζί μου, μιλήσαμε για θέματα που αφορούν τον πολιτιστικό τομέα και την Ιταλία».

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση του Τζούλι με τον Κίμπαλ Μασκ διήρκεσε περίπου σαράντα πέντε λεπτά.

Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να δημοσιοποιηθεί το αντικείμενο της συζήτησης του υπουργού Πολιτισμού με τον αδελφό του Ίλον Μασκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

