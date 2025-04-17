Στη Καμπότζη ο Κινέζος πρόεδρος Σι, με στόχο τη σύσφιγξη των σχέσεων απέναντι στον Τραμπ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έφθασε σήμερα στην Πνομ Πενχ, τελευταίο σταθμό μιας περιοδείας που έχει στόχο τη σύσφιγξη των σχέσεων του Πεκίνου με τους εταίρους του στη νοτιοανατολική Ασία μπροστά στην αμερικανική δασμολογική επίθεση.

Ο Σι επισκέφθηκε αρχικά το Βιετνάμ και μετά τη Μαλαισία, σε μια στιγμή που η Κίνα επιδιώκει να αντισταθμίσει τη μεγάλη αύξηση των τελωνειακών δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Κινέζος ηγέτης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Πνομ Πενχ, όπου τον υποδέχθηκε ο βασιλιάς Νοροντόμ Σιχαμόνι στη διάρκεια στρατιωτικής τελετής.

Ο Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να μεταβεί το απόγευμα στα ανάκτορα, πριν συναντηθεί με τον πρώην ηγέτη Χουν Σεν και τον γιο του, τον πρωθυπουργό Χουν Μανέτ, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τον επίσημο καμποτζιανό ενημερωτικό ιστότοπο Fresh News, ο Σι δήλωσε πως η Κίνα υποστηρίζει το βασίλειο «στην επιλογή μιας οδού ανάπτυξης που αρμόζει στο έθνος, διαφυλάσσοντας την εθνική κυριαρχία του, την ανεξαρτησία του και την εδαφική ακεραιότητά του».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι δύο χώρες οφείλουν «να αντιταχθούν αποφασιστικά στις εξωτερικές δυνάμεις που αναμιγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις, σπέρνουν τη διχόνοια και υπονομεύουν» τις σχέσεις, υπαινισσόμενος προφανώς τον εμπορικό πόλεμο που έχει κηρυχθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πρώτος εμπορικός εταίρος της Καμπότζης, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη χώρα και κρατάει πάνω από το ένα τρίτο του εξωτερικού χρέους του βασιλείου, δηλαδή 11 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η Πνομ Πενχ είναι επίσης από τους πιο αξιόπιστους υποστηρικτές του Πεκίνου στην Ασία. Ο Χουν Μανέτ περιέγραψε χθες, Μεγάλη Τετάρτη, την επίσκεψη του Σι ως επίδειξη μιας «δοκιμασμένης» φιλίας.

Σε βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε χθες, εξηγεί πως οι δύο χώρες έχουν «κοινά συμφέροντα βασισμένα στις αρχές του σεβασμού της κυριαρχίας, της ισότητας και της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις» και προσθέτει ότι η Κίνα έχει διαδραματίσει «κεντρικό ρόλο» στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Καμπότζης.

Η Κίνα και η Καμπότζη γιορτάζουν τα 67 χρόνια των διπλωματικών σχέσεών τους και την 50η επέτειο της κατάληψης της Πνομ Πενχ από τους Κόκκινους Χμερ -που υποστηρίζονταν τότε από το Πεκίνο-, στις 17 Απριλίου 1975.

Στις αρχές Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τελωνειακούς δασμούς 49% στην Καμπότζη, από τους υψηλότερους που είχε επιβάλει.

Η χώρα, η οποία έχει πολλά εργοστάσια με κινεζικά κεφάλαια, είδε τελικά, όπως και όλος ο κόσμος πλην Κίνας, το ποσοστό αυτό να μειώνεται στο 10% για 90 ημέρες.

Ο Χουν Μανέτ έγραψε επιστολή προς τον Λευκό Οίκο για να τον διαβεβαιώσει για «την καλή πίστη της Καμπότζης για να διαπραγματευθεί μια αμοιβαία λύση», σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου.

Το Πεκίνο, το οποίο εξακολουθεί να πλήττεται από δασμούς 145%, χαρακτήρισε το ποσοστό αυτό «ανέκδοτο» και επέβαλε σε αντίποινα τελωνειακούς δασμούς 125% στα αμερικανικά προϊόντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

