Ρωσία: Σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αμερικανική εταιρεία που κατέσχεσε για τη σίτιση του στρατού

Η Μόσχα σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αμερικανική εταιρεία που απαλλοτρίωσε και τέθηκε υπό κρατικό έλεγχο για την προμήθεια τροφίμων στον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters. Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με το πρακτορείο, δυνητικά θα απειλήσει την πρόσφατη αναθέρμανση των σχέσεων της Ρωσίας με τις ΗΠΑ.

Ενόσω η Ουάσιγκτον και το Κρεμλίνο διαπραγματεύονται για να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, η εταιρεία παραγωγής κονσερβοποιημένων τροφίμων Glavprodukt, η οποία κατασχέθηκε τον Οκτώβριο, η μόνη αμερικανική εταιρεία που τέθηκε υπό κρατικό έλεγχο, βρέθηκε στο στόχαστρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αντιμετώπισή της θα είναι μέρος της συζήτησης για την επαναφορά των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας σε μια κάποια κανονικότητα.

Η κατάσχεση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η σταθερή παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών προμηθειών της εθνικής φρουράς και του υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με επιστολή που είδε το Reuters και απευθυνόταν στον γενικό εισαγγελέα της Ρωσίας από τη νέα διοίκηση της Glavprodukt.

Η Glavprodukt βρίσκεται τώρα υπό τον έλεγχο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας διαχείρισης ακινήτων της Ρωσίας Rosimushchestvo, αφού κατασχέθηκε από τον Λεονίντ Σμιρνόφ που εδρεύει στο Λος Άντζελες.

Το υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσίας και η Rosimushchestvo δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τα σχέδια του κράτους για την Glavprodukt καθώς και σε ερωτήσεις σχετικά με τη νέα της διοίκηση.

Αλεξάντερ Τκάτσεφ/ By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40541589

Οι Ρώσοι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Σμιρνόφ και τις εταιρείες που ελέγχονται από αυτόν ότι μετέφεραν από τη Ρωσία στο εξωτερικό περίπου 1,38 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ) από το 2022 έως το 2024, ανέφερε η καθημερινή RBC τον Μάρτιο.

Στις 12 Μαρτίου, τα περιουσιακά στοιχεία της Glavprodukt κατασχέθηκαν από το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας μετά από αίτημα του γραφείου του γενικού εισαγγελέα. Μια ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου. Ο Σμιρνόφ αρνείται ότι παρανόμησε, και λέει ότι η μήνυση είναι μια "εταιρική επιδρομή ρωσικού τύπου" για να κλαπεί η εταιρεία του.

Ο γενικός εισαγγελέας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Περίπου 12 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν χάσει με προεδρικό διάταγμα τις ρωσικές θυγατρικές τους, συμπεριλαμβανομένης της δανέζικης ζυθοποιίας Carlsberg και της φινλανδικής εταιρείας κοινής ωφελείας Fortum, και το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει για περισσότερες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η εισβολή στην Ουκρανία αναμενόταν να είναι μια γρήγορη επιχείρηση, αλλά ο πόλεμος έχει εκταθεί πλέον σε περισσότερα από τρία χρόνια, με τη Ρωσία να αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες και να εξασφαλίζει αυστηρότερο έλεγχο των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων. Το 2022, η Ρωσία αντιμετώπιζε προβλήματα στις στρατιωτικές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων.

Ποιος μπορεί να κερδίσει από την κατάσχεση;

Η επιστολή που εξετάστηκε από το Reuters ρίχνει φως στους ανθρώπους που πρόκειται να κερδίσουν από την απαλλοτρίωση. Ανέφερε ότι η Rosimushchestvo διόρισε νέο γενικό διευθυντή στην Glavprodukt κατόπιν αιτήματος της βιομηχανίας τροφίμων Druzhba Narodov.

H Druzhba Narodov ήταν η μοναδική προμηθεύτρια εταιρεία της εθνικής φρουράς της Ρωσίας για το 2019-2020, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του 2018.

Άτομο που γνωρίζει το θέμα είπε ότι η Glavprodukt δεν προμήθευσε ποτέ τον ρωσικό στρατό.

Μια έρευνα του 2018 από το Ταμείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε το 2024, αποκάλυψε ότι ο τότε πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ είχε υπογράψει το 2017 διάταγμα με το οποίο η Druzhba Narodov είχε την αποκλειστικότητα προμηθειών της εθνοφρουράς.

Οι πληροφορίες για την ιδιοκτησιακή κατάσταση της Druzhba Narodov είναι απόρρητες, αλλά η ρωσική εφημερίδα Kommersant ανέφερε το 2022, επικαλούμενη τότε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες στο εταιρικό μητρώο EGRUL της Ρωσίας, ότι οντότητες που συνδέονται με τη γεωργική holding εταιρεία «Agrocomplex με κατάθεση ονόματος από τον N. I. Tkachev» είχαν αποκτήσει την Druzhba Narodov.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις πληροφορίες, καθώς είναι τώρα διαβαθμισμένες, αλλά η εταιρεία Agrocomplex που αναφέρεται, και η Druzhba Narodov, μοιράζονται το ίδιο domain όνομα (agrocomplex.ru) για ορισμένες διευθύνσεις email, σύμφωνα με τους ιστότοπους και τα αρχεία τους από το εταιρικό μητρώο Spark της Ρωσίας.

Ο τελικός ιδιοκτήτης της εταιρείας holding είναι ο Αλεξάντερ Τκάτσεφ, σύμφωνα με αρχεία της εταιρείας που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο ανεξάρτητου ελέγχου το 2025, που εξετάστηκαν από το Reuters.

Ο Τκάτσεφ, στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 για την υποστήριξή του στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα, διορίστηκε υπουργός Γεωργίας της Ρωσίας το επόμενο έτος και είναι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τα αρχεία.

Η Druzhba Narodov και η Agrocomplex δεν απάντησαν σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

