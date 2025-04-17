Επιστρέφει το εισιτήριο των 5 ευρώ στη Βενετία - Διπλή «ταρίφα» για τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής

Επανέρχεται από την Παρασκευή το εισιτήριο εισόδου στη Βενετία, με την διαφορά πως φέτος οι επισκέπτες που πηγαίνουν τελευταία στιγμή, θα πληρώνουν τα διπλά.

Πέρυσι, στο πλαίσιο ενός πειράματος που αποσκοπούσε στην αποτροπή των επισκεπτών κατά τις περιόδους αιχμής, η Βενετία έγινε η πρώτη μεγάλη τουριστική πόλη στον κόσμο που χρέωσε για είσοδο.

Αν και η πρωτοβουλία δεν μείωσε τους επισκέπτες, επέφερε 2,4 εκατ. ευρώ στα ταμεία της πόλης, πολλά περισσότερα από τα αναμενόμενα. Αλλά οι αρχές της Βενετίας εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η κίνηση αυτή τελικά θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του υπερτουρισμού.

Το εισιτήριο φέτος, για το οποίο μπορεί να γίνει κράτηση και ηλεκτρονικά, παραμένει στα 5 ευρώ, ωστόσο θα διπλασιαστεί εάν αγοραστεί εντός τριών ημερών πριν από την άφιξη στην πόλη.

Επιπλέον, έχει επεκταθεί ώστε να ισχύει σε 54 ημερομηνίες, κυρίως Σαββατοκύριακα, μεταξύ 18 Απριλίου και 27 Ιουλίου, δηλαδή σχεδόν διπλάσιος αριθμός ημερών σε σχέση με πέρυσι.

Το μέτρο ισχύει μεταξύ 8.30 π.μ. και 4 μ.μ. τοπική ώρα.

Οι επισκέπτες λαμβάνουν έναν κωδικό QR, τον οποίο θα πρέπει να παρουσιάσουν στους φύλακες που περιπολούν στα κύρια σημεία εισόδου της πόλης, όπως για παράδειγμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Venezia Santa Lucia.

Όποιος κάνει κράτηση για διανυκτέρευση στη Βενετία απαλλάσσεται από την καταβολή του τέλους, όπως και οι τουρίστες από την ευρύτερη περιοχή του Βενέτου, απ' όπου προέρχονται οι περισσότεροι ημερήσιοι επισκέπτες, καθώς και τα παιδιά κάτω των 14.

Αλλά ακόμη και αν ένας επισκέπτης έχει κάνει κράτηση σε δωμάτιο ξενοδοχείου είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την παρουσία του στον ιστότοπο της πόλης.

Πέρυσι σημειώθηκε νέο ρεκόρ επισκεπτών στη Βενετία και την ευρύτερη περιοχή της, με περισσότερους από 3,9 εκατομμύρια επισκέπτες να διανυκτερεύουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται τη Βενετία κάθε χρόνο, ωστόσο, η πλειοψηφία πηγαίνει μόνο για μια μέρα.

Περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες ημερήσιων εκδρομών έχουν ήδη κλείσει εισιτήριο, σύμφωνα με την τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Venezia Today.

Πηγή: skai.gr

