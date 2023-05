Σερβία: Έντονες αντιδράσεις για την αστυνομική επιχείρηση στο βόρειο Κόσοβο

Το Συμβούλιο εθνικής ασφάλειας της Σερβίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση που συγκάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, εξαιτίας της κρίσης στο βόρειο Κόσοβο, αποφάσισε να παραμείνει σε ισχύ η κατάσταση υψίστης ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων.

Εξουσιοδότησε επίσης τον αρχηγό του ΓΕΣ στρατηγό Μίλαν Μοϊσίλοβιτς να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την διοίκηση της διεθνούς στρατιωτικής δύναμης στο Κόσοβο - KFOR και το ΝΑΤΟ με στόχο την προστασία του σερβικού πληθυσμού.

Σημειώνεται ότι χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αντιδρώντας στην αστυνομική επιχείρηση για την εγκαθίδρυση των νέων Δημάρχων στον βορρά του Κοσόβου, έθεσε σε κατάσταση «μάχιμης ετοιμότητας» τις ένοπλες δυνάμεις και διέταξε την μετακίνηση μονάδων προς τα διοικητικά σύνορα με το Κόσοβο.

Η απόφαση της κυβέρνησης στην Πρίστινα να επιβάλει με την χρήση αστυνομικής σε τέσσερεις σερβικούς δήμους στο βόρειο Κόσοβο, αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών της 23ης Απριλίου, το οποίο δεν αποδέχονται οι Σέρβοι αφού απείχαν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Το ΝΑΤΟ κάλεσε την Πρίστινα να λάβει άμεσα μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης ενώ οι ΗΠΑ καταδίκασαν την συμπεριφορά της κυβέρνησης του Κοσόβου.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις ενέργειες της κυβέρνησης του Κοσόβου που κλιμακώνουν την ένταση στο βορρά και ενισχύουν την αστάθεια. Καλούμε τον πρωθυπουργό 'Αλμπιν Κούρτι να σταματήσει άμεσα αυτά τα βίαια μέτρα και να επικεντρωθεί εκ νέου στον διάλογο που διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΕΕ» έγραψε σε ανάρτηση του στο twitter ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας 'Αντονι Μπλίνκεν.

