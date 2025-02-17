Το Ιράν έχει υπερασπιστεί το πυρηνικό του πρόγραμμα και δεν θα διστάσει να συνεχίσει να το πράττει, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκεΐ, μια ημέρα αφότου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να πατάξουν τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

"Το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν συνεχίζεται και υπήρξε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες βασισμένο στα δικαιώματα του Ιράν με την ιδιότητα του μέλους της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων...ξεκάθαρα δεν θα επιδείξουμε αδυναμία σε αυτόν τον τομέα", είπε.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένοι να πατάξουν τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν και την επιρροή του στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε χθες Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έπειτα από συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ.

Όπως είπε ο Ρούμπιο: "Πίσω από κάθε τρομοκρατική οργάνωση, πίσω από κάθε βίαιη ενέργεια, πίσω από κάθε αποσταθεροποιητική δράση, πίσω από ό,τι απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα για εκατομμύρια ανθρώπους που αποκαλούν πατρίδα αυτή την περιοχή, βρίσκεται το Ιράν".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

