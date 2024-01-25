Γερμανία: Νεκρή 18χρονη μαθήτρια από επίθεση που δέχθηκε από συμμαθητή της

Μία 18χρονη μαθήτρια σκοτώθηκε σήμερα σε σχολείο του Σανκτ Λεόν-Ροτ, κοντά στην Χαϊδελβέργη, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από συμμαθητή της, ο οποίος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα καθώς προσπαθούσε να διαφύγει.
Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης και θύμα γνωρίζονταν.
Το σχολείο εκκενώθηκε άμεσα και η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Στην επιχείρηση αναζήτησης του δράστη συμμετείχαν ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο της αστυνομίας.
