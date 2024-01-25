Σε 27 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε η Ντάρια Τρεπόβα για τη δολοφονία του Ρώσου μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι τον περασμένο Απρίλιο μέσα σε καφέ.

Ο Τατάρσκι σκοτώθηκε από μια βόμβα που είχε ένα αγαλματίδιο που του χάρισε η Τρεπόβα, καθώς ο μπλόγκερ επρόκειτο να δώσει μια ομιλία στην Αγία Πετρούπολη. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δεκάδες. επίσης.

Η 26χρονη Τρεπόβα αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι νόμιζε ότι το αγαλματίδιο περιείχε συσκευή ακρόασης. Είπε ότι ενήργησε κατόπιν εντολής μιας ουκρανικής επαφής και ότι είχε συσταθεί.

Η ποινή είναι από τις πιο σκληρές που επιβλήθηκαν σε γυναίκα στην ιστορία της Ρωσίας.

Η Τρεπόβα κατηγορήθηκε για «τρομοκρατική ενέργεια που πραγματοποιήθηκε από οργανωμένη ομάδα που προκάλεσε θάνατο εκ προθέσεως» και για «παράνομη κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών από οργανωμένη ομάδα».

Η στιγμή που η Ντάρια πηγαίνει με το αγαλματίδιο στο καφέ

Οι Ρώσοι ερευνητές κατηγόρησαν την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση, ενώ οι Ουκρανοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους ούτε επιβεβαίωσαν ούτε διέψευσαν κάτι τέτοιο.

Η Τρεπόβα έδωσε στοιχεία στο δικαστήριο ότι ακολουθούσε εντολές ενός άνδρα στην Ουκρανία, γνωστό ως "Gestalt" (γερμανικά σημαίνει «σχήμα»). Η ταυτότητά του όμως δεν είναι γνωστή. Είπε ότι ήρθε σε επαφή μαζί του μέσω του δημοσιογράφου Roman Popkov με έδρα την Ουκρανία. Είναι αντίθετη στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και προσπαθούσε να πάει εκεί για να εργαστεί ως δημοσιογράφος.

Η Τρεπόβα είπε ότι υπό τις οδηγίες του "Gestalt" κέρδισε την εμπιστοσύνη του Τατάρσκι, παρουσιάζοντάς του τον εαυτό της ως φοιτήτρια τέχνης με το όνομα Anastasia Kriulina και παρακολουθώντας τις ομιλίες του.

Τον Μάρτιο ο "Gestalt" της έστειλε το αγαλματίδιο, είπε, διαβεβαιώνοντάς την ότι περιείχε μια υποκλοπή και έναν ιχνηλάτη. Είχε εκφράσει την ανησυχία της ότι μπορεί να περιέχει βόμβα, είπε.

Ο Βλάντλεν Τατάρσκι ήταν ένας πολύ γνωστός blogger με περισσότερους από μισό εκατομμύριο followers. Ο Τατάρσκι ήταν μεταξύ εκείνων που έφτασαν στο σημείο να επικρίνουν τις ρωσικές αρχές, κατηγορώντας τον στρατό και ακόμη και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για αποτυχίες στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, του απονεμήθηκε μετά θάνατον το παράσημο του θάρρους από τον Βλάντιμίρ Πούτιν.

