Σεισμός 7,3 Ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου: Φόβοι για αρκετούς νεκρούς

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,3 βαθμών έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες τα νησιά Βανουάτου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, θύματα και πυροδοτώντας για κάποια ώρα συναγερμό για τσουνάμι στο αρχιπέλαγος του Ειρηνικού Ωκεανού, ιδιαίτερα ευάλωτο σε φυσικές καταστροφές.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 30 χλμ δυτικά του Πορτ Βίλα, της πρωτεύουσας του Βανουάτου και μεγαλύτερης πόλης της νησιωτικής χώρας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 57 χιλιόμετρα.

🇻🇺 | URGENTE: Registran un potente terremoto en Vanuatu de 7,3 magnitud, según informaron sismólogos y meteorólogos estadounidenses.



Las embajadas de EEUU, Reino Unido y Francia se encuentran gravemente dañados.pic.twitter.com/vcx0rr9pYw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 17, 2024

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς έκανε λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και τραυματίες. Ωστόσο, κάτοικος των Βανουάτου δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είδε πτώματα στην πρωτεύουσα. Ο Μάικλ Τόμσον μίλησε επίσης για γέφυρες που κατέρρευσαν και κατολισθήσεις και τόνισε πως η λειτουργία των δικτύων τηλεφωνίας και η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν διακοπεί.

Είπε ακόμη πως πέρασε πλάι σε «πτώματα» διασχίζοντας το κέντρο της πόλης.

🇻🇺 #BREAKING A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu on December 17, 2024, causing damaged US Embassy



Initial reports indicate significant damage to infrastructure, homes, and buildings.#earthquake #Vanuatu pic.twitter.com/MlPdnPBM74 — Weather monitor (@Weathermonitors) December 17, 2024

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός VBTC του Βανουάτου έδειξε πλάνα από οχήματα που συνθλίβονται σε κατάρρευση κτιρίου, σε δρόμο γεμάτο λιανοπωλητές.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες ζημιές σε κτίριο όπου φιλοξενούνται ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες, ανάμεσά τους των ΗΠΑ και της Γαλλίας, οι οποίες κατέρρευσαν ενώ μέσα υπήρχαν άνθρωποι.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στα Βανουάτου αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστή «μέχρι νεοτέρας» καθώς έχει υποστεί «αξιοσημείωτες ζημιές» το κτίριο όπου φιλοξενείται, σύμφωνα με ενημέρωση από την αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Παπούα Νέα Γουινέα, η οποία απηύθυνε σύσταση στους αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στα νησιά να επικοινωνήσουν μαζί της αν «χρειάζονται βοήθεια».

Αναφέρονται επίσης ζημιές σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας και της χώρας.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι μάλλον συχνοί στα Βανουάτου, αρχιπέλαγος 320.000 κατοίκων πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Τα Βανουάτου συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες χώρες σε φυσικές καταστροφές σε παγκόσμια κλίμακα, είτε πρόκειται για σεισμούς, είτε καταιγίδες, πλημμύρες ή τσουνάμι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Κινδύνων το 2024 της εταιρείας Mercer.

