Ο αριθμός των θυμάτων από τον μεγάλο σεισμό στο ανατολικό Αφγανιστάν ξεπέρασε τους 1.400, με περισσότερους από 3.000 τραυματίες, δήλωσε ο Ζαμπιχούλα Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Οι διασώστες αγωνίζονται σε έναν αγώνα δρόμου με αντίπαλο το χρόνο για να φτάσουν στην ορεινή και απομακρυσμένη περιοχή που καταστράφηκε από τον ισχυρό σεισμό των 6,0 ρίχτερ που σημειώθηκε την Κυριακή, δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ, προειδοποιώντας για εκθετική αύξηση στον αριθμό των θυμάτων.

Ο σεισμός χτύπησε πολλές επαρχίες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Ισοπέδωσε χωριά και παγίδευσε ανθρώπους κάτω από τα κατασκευασμένα από πηλό και ξύλο ερείπια σπιτιών, που εκ των πραγμάτων δεν μπόρεσαν να αντέξουν τον κραδασμό.

“Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους ανθρώπους του Αφγανιστάν που αντιμετωπίζουν πολλαπλές κρίσεις. Οι αντοχές των κοινοτήτων έχουν κορεστεί”, δήλωσε ο Ιντρίκα Ράτβαττε, συντονιστής του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν.

Κάλεσε, μάλιστα, τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει: “Αυτές είναι αποφάσεις ζωής και θανάτου, ενώ αγωνιζόμαστε ενάντια στον χρόνο για να φτάσουμε στους ανθρώπους.”

Είναι ο τρίτος μεγάλος σεισμός από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία το 2021.

Χτύπησε, μεν, σε αραιοκατοικημένη περιοχή, αλλά την ώρα που όλοι κοιμόντουσαν.

“Αν έπρεπε να το μοντελοποιήσουμε με βάση όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, είναι σαφές πως ο ρυθμός θανάτων θα είναι μάλλον εκθετικός,” εξήγησε ο Ιντρίκα Ράτβαττε.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, που αναγνωρίζεται μόνο από τη Ρωσία, έχει απευθύνει έκκληση για βοήθεια από ξένες κυβερνήσεις και τον ανθρωπιστικό τομέα.

Ωστόσο, η βοήθεια για το Αφγανιστάν είναι περιορισμένη λόγω των ανά τον κόσμο κρίσεων και των μειωμένων προϋπολογισμών βοήθειας στις χώρες δωρητές.

Υπάρχει επίσης αντίθεση στις περιοριστικές πολιτικές της κυβέρνησης των Ταλιμπάν σχετικά με τα κορίτσια και τις γυναίκες του Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού τους από την εργασία σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Νωρίτερα φέτος, οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά τα χρηματικά ποσά βοήθειας προς το Αφγανιστάν, εν μέρει λόγω ανησυχιών ότι τα χρήματα κατευθύνονταν στην κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Η Κέιτ Κάρεϊ, αναπληρώτρια επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, δήλωσε ότι περισσότερες από 420 υγειονομικές εγκαταστάσεις είχαν κλείσει ή είχαν ανασταλεί λόγω της “μαζικής μείωσης” στη χρηματοδότηση, με 80 από αυτές στην ανατολική περιοχή, εκεί δηλαδή που χτύπησε ο σεισμός.

“Η συνέπεια είναι ότι οι εναπομείνασες εγκαταστάσεις είναι υπερφορτωμένες, έχουν ανεπαρκείς προμήθειες και προσωπικό, και δεν είναι τόσο κοντά στους πληγέντες πληθυσμούς όσο οι πιο τοπικές εγκαταστάσεις σε μια στιγμή που είναι απαραίτητο να παρέχεται επείγουσα φροντίδα τραύματος στις πρώτες 24 έως 72 ώρες από την αντίδραση στον σεισμό,” δήλωσε η Κάρεϊ.

