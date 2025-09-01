Ο μεγάλος σεισμός των 6 ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν είναι πιθανό να επισκιάσει την έκταση των ανθρωπιστικών αναγκών που προκάλεσε ο προ διετίας μεγάλος σεισμός στην ασιατική χώρα, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (International Rescue Committee).

Ο προηγούμενος σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών, τον οποίο ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί, έπληξε τη χώρα τον Οκτώβριο του 2023. Ήταν η φονικότερη φυσική καταστροφή στο πρόσφατο παρελθόν του Αφγανιστάν, με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να εκτιμά τότε ότι είχαν σκοτωθεί 4.000 άνθρωποι, αν και ο ΟΗΕ είχε αναφέρει πολύ μικρότερο αριθμό, περίπου 1.500.

Για τον φονικό σεισμό, η διευθύντρια της IRC στο Αφγανιστάν, Σερίν Ιμπραήμ, δήλωσε:

«Μέσα στις πρώτες δώδεκα ώρες, τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι αναφέρθηκαν ως τραυματίες και ολόκληροι δρόμοι και κοινότητες έχουν αποκοπεί από την πρόσβαση σε κοντινές πόλεις ή νοσοκομεία. Αν και μπορέσαμε να δράσουμε γρήγορα, είμαστε βαθιά ανήσυχοι για την επιπλέον πίεση που θα ασκήσει αυτή η καταστροφή στη συνολική ανθρωπιστική ανταπόκριση στο Αφγανιστάν. Οι παγκόσμιες περικοπές στη χρηματοδότηση έχουν εμποδίσει δραματικά την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Ήρθε η ώρα η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει την τεράστια ανάγκη που υπάρχει και να ενισχύσει τη στήριξή της στους Αφγανούς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση»

Πτώματα «παραμένουν στους δρόμους», λέει επικεφαλής ανθρωπιστικής οργάνωσης

Τα πτώματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον σεισμό έχουν μείνει στους δρόμους επειδή δεν υπάρχει μέρος για να μεταφερθούν, σύμφωνα με διευθυντή παραρτήματος μεγάλης ανθρωπιστικής οργάνωσης.

Ο Τζάκοπο Καρίντι, διευθυντής της Νορβηγικής Επιτροπής Προσφύγων στο Αφγανιστάν, τόνισε:

«Αυτός ο σεισμός είναι άλλη μία καταστροφή που πλήττει το Αφγανιστάν, πάνω στις υπόλοιπες κρίσεις που πλήττουν τακτικά τη χώρα, όπως η ακραία φτώχεια και η έλλειψη δυνατοτήτων αντιμετώπισης οποιασδήποτε καταστροφής. Η πλειονότητα των περιοχών που έχουν πληγεί δεν είναι προσβάσιμη, καθώς οι δρόμοι έχουν καταρρεύσει και οι τοπικές αρχές εργάζονται για να δημιουργήσουν εναλλακτικές διαδρομές».

Οι περιγραφές του ήταν συγκλονιστικές «Λάβαμε πληροφορίες από τοπικούς ηγέτες ότι υπάρχουν πτώματα στους δρόμους, γιατί οι άνθρωποι πέθαναν και δεν υπάρχει μέρος για να τοποθετηθούν. Υπάρχουν πολύ λίγα ελικόπτερα διαθέσιμα για διασώσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά με πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει και χιλιάδες είναι στους δρόμους επειδή δεν έχουν πλέον σπίτια», κατέληξε.

Το δράμα μίας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου

Το Αφγανιστάν, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, πλήττεται συχνά από φυσικές καταστροφές, που επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Χιλιάδες τραυματίες κατακλύζουν τα νοσοκομεία, όπου γιατροί και νοσηλευτές προσπαθούν να εργαστούν ανάμεσα στα δεκάδες φορεία.

Στο Ουαντίρ, μια ορεινή κωμόπολη αρκετών χιλιάδων κατοίκων, κανείς δεν αποτολμά ακόμη να κάνει τον απολογισμό των νεκρών. Όμως «κανένα νοικοκυριό» δεν γλίτωσε, διαβεβαίωσε ο Γκιουλ Μοχάμεντ Ρασούλι, ένας 55χρονος χωρικός. «Κάθε οικογένεια μετρά τουλάχιστον έναν νεκρό ή έναν τραυματία», λέει.

Ο ιμάμης του χωριού, ο Ιρφάν Ουλχάκ, εξήγησε ότι στο Ουαντίρ υπήρχαν μέχρι χθες 1.000-1.200 σπίτια και τα μισά από αυτά στέγαζαν οικογένειες που μόλις είχαν επιστρέψει στη χώρα από το Πακιστάν, στο πλαίσιο των απελάσεων των Αφγανών από τη χώρα αυτή.

Οι σεισμολόγοι γνωρίζουν πολύ καλά το βορειοανατολικό Αφγανιστάν: από το 1900 έχουν καταγραφεί στην περιοχή αυτή 12 σεισμοί μεγαλύτεροι των 7 βαθμών.

Όμως ο Μοχάμεντ Τζαουάντ δεν είχε βιώσει ποτέ μέχρι σήμερα, στα 20 χρόνια του, έναν τόσο ισχυρό σεισμό όσο αυτόν της περασμένης νύχτας, που μετρήθηκε στους 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. «Όταν έγινε ο σεισμός έτρεξα έξω από το σπίτι και αυτό κατέρρευσε πίσω μου», είπε ο νεαρός, διευκρινίζοντας ότι από τα δέκα μέλη της οικογένειάς του, ένα σκοτώθηκε και όλοι οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν.

Αν και το χειρότερο συνέβη κάτω από τα πόδια τους πριν από λίγες ώρες, τα βλέμματα όλων των κατοίκων του Ουαντίρ, τώρα στρέφονται στον ουρανό. Εκεί, όπου μαζεύονται βαριά, μαύρα σύννεφα, προμηνύοντας τη βροχή καθώς θα πέφτει η νύχτα.

