Η Βρετανία θα διαθέσει 1 εκατ. λίρες για τους πληγέντες του σεισμού στο Αφγανιστάν

Η Βρετανία ανακοίνωσε την παροχή επείγουσας οικονομικής βοήθειας, ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών (περίπου 1,35 εκατ. δολαρίων), προς τους πληγέντες από τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς στο Αφγανιστάν, διαβεβαιώνοντας ότι η βοήθεια δεν θα φτάσει στα χέρια της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, αλλά θα διοχετευθεί μέσω διεθνών εταίρων και πιο συγκεκριμένα μέσω του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού (IFRC).

Οι δύο οργανισμοί θα αναλάβουν τη διάθεση βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους των πλέον πληγεισών περιοχών, σύμφωνα με το Reuters.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει αφοσιωμένο στον λαό του Αφγανιστάν και αυτή η έκτακτη χρηματοδότηση θα βοηθήσει τους εταίρους μας να προσφέρουν κρίσιμες υπηρεσίες υγείας και επείγουσες προμήθειες στους πιο βαριά πληγέντες», δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.

Η σεισμική δόνηση της Κυριακής, μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές που έχει ζήσει το Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια, άφησε πίσω της πάνω από 800 νεκρούς και τουλάχιστον 2.800 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, όμως η ανταπόκριση έχει δυσκολευτεί σημαντικά λόγω συρρίκνωσης της διεθνούς ανθρωπιστικής χρηματοδότησης – αποτέλεσμα, κυρίως, των περικοπών βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.