Εφιαλτικά σενάρια για σεισμό έντασης 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη έχει προκαλέσει ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ με τουλάχιστον 250 τραυματίες που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.
Οι Τούρκοι σεισμολόγοι σημειώνουν ότι ο σεισμός έχει σπάσει ένα σημαντικό κομμάτι του ρήγματος και εκφράζονται φόβοι ότι το ρήγμα μπορεί να επεκταθεί.
«Το ρήγμα έγινε πιο λεπτό. Ο μεγάλος σεισμός της Κωνσταντινούπολης θα ξεκινήσει από εδώ και θα έχει αυτήν την κατεύθυνση», δήλωσε ο καθηγητής Σεισμολογίας, Τζελάλ Σενγκιούρ.
Συνεχίζοντας, ο καθηγητής Σενγκιούρ σημείωσε: «Αν σπάσει όλο αυτό το ρήγμα τότε μπορεί να μιλάμε για σεισμό 7,6 Ρίχτερ. Σεισμός 7,6 Ρίχτερ είναι όσο αυτός που είχε συμβεί πριν από δύο χρόνια στην περιοχή του Μάρας. Καταλαβαίνετε τα αποτελέσματα ενός τέτοιου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη. Θα είναι ένα φρικτό γεγονός».
Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Φατίχ Αλταϊλί «μήπως μπορούμε να πούμε πως ο σημερινός σεισμός ούτε έχει αυξήσει αλλά ούτε έχει μεγαλώσει τις πιθανότητες του μεγάλου σεισμού της Κωνσταντινούπολης;», ο καθηγητής σεισμολογίας απάντησε: «Σε έναν μικρό βαθμό έχει αυξήσει την πιθανότητα. Διότι ο σεισμός της Κωνσταντινούπολης θα κάνει αυτήν εδώ την κίνηση. Ο σημερινός σεισμός είχε μόνο αυτήν την κίνηση στο ρήγμα. Άρα τι συνέβη εδώ; Αυτό το σημείο επιβαρύνθηκε. Θα έχουμε πίεση με κατεύθυνση την Ανατολή».
Μιλώντας στο Now Haber και στον Σελτσούκ Τεπέλι, ο Μουσταφά Ερντίκ, μέλος του Τουρκικού Ιδρύματος Σεισμολογίας, ανέφερε: «Εδώ έχουμε ένα σημείο 9 περίπου χιλιομέτρων όπου έχει σπάσει το ρήγμα».
«Δηλαδή τώρα έχουμε περίπου τα 10 χιλιόμετρα και περιμένουμε να σπάσει το υπόλοιπο ρήγμα των 120 χιλιομέτρων!», ανέφερε ο δημοσιογράφος με το μέλος του Τουρκικού Ιδρύματος Σεισμολογίας να απαντά: «Ας ευχηθούμε πως δεν θα συμβεί. Όμως πρέπει να το δούμε ως απελευθέρωση ενέργειας. Για να σας εξηγήσω. Στην Κωνσταντινούπολη αν περιμένουμε σεισμό 7,2 Ρίχτερ. Ο σεισμός αυτός θα είναι 32 φορές πιο ισχυρός από τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ. 32 φορές πιο ισχυρός».
Τούρκος σεισμολόγος: Στην Κωνσταντινούπολη θα έχουμε σεισμό μέχρι 7,7 Ρίχτερ - Θα σπάσουν όλα τα ρήγματα στη Θάλασσα του Μαρμαρά
Ο σεισμολόγος Τουντζάι Σαιμάζ, καθηγητής Σεισμολογίας στο Πολυτεχνείο της Κωνσταντινούπολης προέβη σε μια ακόμα πιο εφιαλτική πρόβλεψη κάνοντας λόγο ακόμα και για σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
O σημερινός σεισμός συνέβη εδώ. Αυτό εδώ το σημείο του ρήγματος δεν έχει σπάσει. Αν σπάσει αυτό θα έχουμε σεισμό 7,2 Ρίχτερ. Υπάρχει αυτό εδώ το σημείο με τις διακεκομμένες γραμμές που δεν έσπασε ούτε στον σεισμό του 1999, εδώ μπορούμε να έχουμε σεισμό 6,8 με 7 Ρίχτερ», σημείωσε ο καθηγητής Σαϊμάζ, προσθέτοντας:
"Αν όμως σπάσουν τα ρήγματα με διαδοχικό τρόπο, όπως συνέβη στον σεισμό του Μάρας, και μέσα σε 80 δευτερόλεπτα ενεργοποιήσει το ένα ρήγμα το άλλο, τότε θα έχουμε σεισμό 7,5 Ρίχτερ ίσως φτάσουμε και τα 7,7 Ρίχτερ. Αλλά δεν θα δούμε τα 8 Ρίχτερ».
«Πρώτα η μετάδοση και μετά οι κλήσεις προς τις μαμάδες μας»
Η παρουσιάστρια του CNN Turk και η αρχισυντάκτρια του καναλιού, Σιλάν Μποζγιούρτ έγιναν γνωστές σε όλο τον κόσμο χάρη σε αυτό το περιστατικό.
Οι δύο δημοσιογράφοι έδωσαν συνέντευξη στον διευθυντή της εφημερίδας Hurriyet, Αχμέτ Χακάν.
Αχμέτ Χακάν: «Μόλις σου είπε ''σε παρακαλώ να καλέσεις τη μητέρα μου''. Το έκανες άμεσα;»
Σιλάν Μποζγιούρτ: «Συνέβη ως εξής... Πρώτα πρέπει να κάνω τη μετάδοση. Προτεραιότητα είναι η μετάδοση. Έδωσα την έκτακτη είδηση, πρώτα πήρα τηλέφωνο τη δική μου μητέρα. Μετά η Μελτέμ μου έστειλε το τηλέφωνο της μητέρας της και τότε την κάλεσα».
Μελτέμ Μποζμπεϊόγλου: «H μητέρα μου δεν με παρακολουθούσε. Και έμαθα πως είχε πάθει πανικό. Διότι κουνήθηκε πολύ. Μένουμε στην ίδια πολυκατοικία. Είναι και η θεία μου εκεί. Αλλά δεν είχαμε επικοινωνία. Όμως εγώ δεν φοβήθηκα εδώ, καθώς το κτίριο μας, αυτό της τηλεόρασης, είναι γερό. Το ξέρω. Απο την άλλη όμως έφευγε το γραφείο μου κάτω από τα χέρια μου. Δεν γνώριζα τι συμβαίνει έξω».
