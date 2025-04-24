Σήμερα νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ερντογάν συμμετείχε σε σύσκεψη της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία εξετάστηκαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τον χθεσινό σεισμό των 6,2 βαθμών στα ανοιχτά της Σηλυβρίας, στη Θάλασσα του Μαρμαρά και τις εφιαλτικές προβλέψεις για ακόμα ισχυρότερη δόνηση, μέχρι και 7,5 Ρίχτερ.

Μετά τη σύσκεψη ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι στη σύσκεψη αξιολογήθηκαν τα μέτρα που λαμβάνονται για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του σεισμού.

«Στη συνάντηση συντονισμού αξιολογήσαμε τα βήματα που έγιναν και πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του σεισμού. Έχουμε δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για την διαδικασία.Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε απώλειες ζωών. Ως κράτος είμαστε σε επιφυλακή όλο το εικοσιτετράωρο» τόνισε.

President Erdoğan briefed on earthquake in Istanbul https://t.co/tbo6TksAJw pic.twitter.com/kg4fDqF1FC — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 23, 2025

Στη συνέχεια, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με πολίτες σε καφετέρια της περιοχής Κιαγιτχανέ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Συνομίλησε μαζί τους και πήρε πρωινό τσάι.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου Κωνσταντινούπολης, ο δήμαρχος της οποίας και πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκεται στη φυλακή.

284 μετασεισμοί μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες

Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία από την ισχυρή δόνηση των 6,2 βαθμών χτες στις 12:49 μ.μ.

Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 284 μετασεισμοί. Ο τελευταίος μεγάλος μετασεισμός σημειώθηκε στις 7:19 το πρωί εντάσεως 4,1 βαθμών, σύμφωνα με την AFAD. Το Αστεροσκοπείο του Καντιλί έδωσε την ένταση του ίδιου σεισμού στους 4,6 βαθμούς. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών είχε σημειωθεί χτες στις 12:51 μ.μ.

Αρκετοί κάτοικοι, κυρίως στα δυτικά προάστια της Κωνσταντινούπολης -Αβτζιλάρ, Εσένγιουρτ, Γενί Μπόσνα, Μπαχτσελίεβλερ, Μπεϊλίκντουζου- επέλεξαν να περάσουν τη νύχτα σε σκηνές και αυτοκίνητα σε ανοικτούς χώρους και πάρκα. Η πλειονότητα ωστόσο των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης πέρασε τη νύχτα στα σπίτια τους.

Πηγή: skai.gr

