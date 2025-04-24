Ο κόσμος συνεχίζει να συρρέει για τον «Πάπα των φτωχών»

Ο κόσμος συρρέει για να δείξει την αγάπη του και την ευγνωμοσύνη του στον «Πάπα των φτωχών», ο οποίος αγκάλιασε πιστούς, ανθρώπους ξεχασμένους, εκείνους που όλοι είχαν αφήσει στο περιθώριο. Η προσέλευση των πιστών συνεχίσθηκε όλη την νύχτα. Διακόπηκε μόνο από τις 5:30 μέχρι τις 7:00 το πρωί ώστε να καθαριστεί η εκκλησία. Σήμερα στη Ρώμη αναμένεται να βρέξει, αλλά αυτό δεν αποθαρρύνει τους προσκυνητές.



Στο μεταξύ, άρχισαν να συνεδριάζουν και να συναντώνται και οι καρδινάλιοι, οι οποίοι φτάνουν τις ώρες αυτές στην Αιώνια Πόλη. Είναι ένας τρόπος για να γνωριστούν ενόψει του κονκλάβιου διότι για πρώτη φορά θα είναι τόσοι πολλοί. Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα υπολογισμούς, θα αγγίξουν τους 134 και εκτιμάται ότι υπάρχει πρόβλημα με την φιλοξενία τους. Μέρος του ξενώνα της Αγίας Μάρθας όπου είχαν μείνει στα προηγούμενα κονκλάβια, έχει σφραγιστεί διότι ήταν ο τόπος κατοικίας που είχε επιλέξει ο Πάπας Φραγκίσκος με τους συνεργάτες του. Κατά συνέπεια, χρειάζεται επειγόντως ένα νέο ακίνητο που να εγγυάται τις προϋποθέσεις ασφαλείας και απομόνωσης τις οποίες προβλέπει το τελετουργικό.

Η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκουθα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10:00 π.μ. και στην Αιώνια Πόλη αναμένονται μέχρι και 200.000 πιστοί. Ανάμεσα στους διεθνείς ηγέτες που θα παραβρεθούν θα είναι ο, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο Γερμανός πρόεδρος Σταϊνμάιερ, από την Ελλάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ανάμεσα στους θρησκευτικούς ταγούς, εξέχουσα θέση θα έχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο αδελφικός φίλος του Πάπα Φραγκίσκου.Απόντες, ο Βλαδιμίρ Πούτιν, ο οποίος θα στείλει την υπουργό Πολιτισμού του και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση για τον θάνατο του Ποντίφικα. Το φέρετρο του Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, μετά την ολοκλήρωση της κηδείας, θα μεταφερθεί για την ταφή στην βασιλική εκκλησία της Ρώμης Σάντα Μαρία Ματζιόρε. Πρώτα όμως η πομπή θα περάσει -υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας- από το ιστορικό κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας.

