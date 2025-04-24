Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις των ειδικών για την σεισμική δραστηριότητα στην Τουρκία, με τον καθηγητή Γεωλογίας και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα να αναφέρει στον ΣΚΑΪ πως αναμένεται ένας μεγάλος σεισμός της τάξεως των 7,6 Ρίχτερ, μετά τα 6,2 Ρίχτερ που αναστάτωσαν την Κωνσταντινούπολη, ενώ εξηγεί πώς μπορεί να επηρεαστεί και η Ελλάδα.

Όπως αναφέρει αρχικά ο κ. Λέκκας: «Βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονων γεωδυναμικών εργασιών, έντονης σεισμικότητας. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα περίμενε την εκδήλωση ενός μεγάλου σεισμού με μέγιστο μέγεθος 7,6 -7,8 Ρίχτερ, δεδομένου ότι είχαμε να κάνουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο ρήγμα το οποίο δεν είχε σπάσει ως τώρα ενώ όλα τα άλλα τμήματα είχαν δώσει μεγάλους σεισμούς στην Τουρκία. Και μοιραία αναμένεται να σπάσει αυτό το ρήγμα και αναμένεται να δώσει ένα μέγιστο σεισμό της τάξεως των 7,6 βαθμών. Ο σεισμός 6,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε είναι από το ίδιο ρήγμα, σε ‘ένα πολύ μικρό κομμάτι του ρήγματος».

Συνεχίζει λέγοντας πως:

«Δεν μπορεί να εκτονώσει την όλη κατάσταση (ο χτεσινός σεισμός) γιατί το 6,2 με το 7,5 είναι περίπου 50 φορές μεγαλύτερο σε ενέργεια. Αντιλαμβανόμαστε πως μεγάλα ποσά ενέργειας δεν έχουν εκτονωθεί ακόμα. Ο χτεσινός σεισμός έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να το επισπεύσει και λιγότερες έχει να το επιβραδύνει».

Όπως εκτιμά ο καθηγητής: «Δεν είναι ένας σεισμός που θα εκδηλωθεί τις αμέσως επόμενες ώρες, ημέρες ή μήνες. Μπορεί να εκδηλωθεί σε ένα με δύο χρόνια. Να αναφέρω το παράδειγμα του 1999 στον σεισμό του Ιζμίτ, ο δεύτερος μεγάλος σεισμός εκδηλώθηκε 2,5 μήνες μετά. Ο πρώτος είχε εκδηλωθεί 17 Αυγούστου και ο δεύτερος μέσα Νοεμβρίου, σε κοντινή απόσταση. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με μια μακρόσυρτη διαδικασία η οποία θα ταλαιπωρήσει τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης αλλά καταλαβαίνετε πως έχουμε να κάνουμε μια πόλη στην οποία ζουν 15 και πλέον εκατομμύρια κάτοικοι, το 1/3 του δομημένου ιστού είναι ένας ιστός πολύ παλιός, τα κτίρια είναι πολύ παλιά. Θα αντιμετωπίσουν διάφορα θέματα».

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Για το εάν επηρεάζεται η Ελλάδα και αν μπορεί να διεγείρει τη δική μας σεισμικότητα ο κ. Λέκκας απαντά: «Το ρήγμα της Ανατολίας εισέρχεται ναι στο βόρειο Αιγαίο αλλά ένας σεισμός της τάξεως των 6,2 βαθμών δεν μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στον ελληνικό χώρο. Ίσως ο 7,5, όταν γίνει, μετά την ανάλυση που θα κάνουμε σε σχέση με τα δυναμικά χαρακτηριστικά, θα δούμε τι πιθανότητες έχει να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα και στον ελληνικό χώρο, πράγμα που αυτό είναι πολύ δύσκολο να το προσδιορίσουμε»

Το σεισμικό τόξο, εξηγεί ο καθηγητής, δεν καταλήγει στην Πάρνηθα. «Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχοντας μια ώθηση από την προώθηση της Τουρκίας στον ελληνικό χώρο, ο σεισμός του ’99 στην Τουρκία μεταφέρθηκε γύρω στα 5 μέτρα στον ενεργειακό χώρο. Με έναν αντίστοιχο σεισμό κάτι αντίστοιχο θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, είναι σαν να έχουμε την Ελλάδα σε ένα παζλ που συντίθεται από εκατοντάδες δεκάδες κομμάτια και όταν ωθήσει κάποιος ένα ακραίο κομμάτι στον χάρτη, δεν ξέρουμε ποιο κομματάκι από το παζλ που συντίθεται όλη η Ελλάδα, θα αστοχήσει».

«Ένα μεγάλο μέγεθος μας αφορά, αλλά στην Ελλάδα τα κτίρια είναι πολύ καλύτερα από τα αντίστοιχα της Τουρκίας, έχουμε πολύ καλύτερη ενημέρωση για τους σεισμούς από την Τουρκία. Η αντισεισμική θωράκιση της χώρας είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα», καταλήγει ο κ. Λέκκας.

Στους δρόμους οι πολίτες

Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης παραμένουν ιδιαίτερα ανήσυχοι μετά τον ισχυρό σεισμό. Παρά το γεγονός ότι δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ούτε υπήρχαν θύματα, αρκετοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν να περάσουν το βράδυ τους σε πάρκα και πλατείες ανάβοντας φωτιές για να ζεσταθούν υπό το φόβο ενός μεγαλύτερου σεισμού όπως προειδοποιούν οι ειδικοί είτε λόγω των ισχυρών μετασεισμών.

Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα με τον ισχυρότερο να καταγράφεται τα ξημερώματα της Πέμπτης μεγέθους 4,1 Ρίχτερ.

Τα σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή.

