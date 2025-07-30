Δύο αδέλφια από τη Βρετανία, ηλικίας 11 και 13 ετών, έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό ενώ κολυμπούσαν ανοιχτά παραλίας στην Ισπανία. Ο πατέρας τους, που έπεσε στη θάλασσα για να τους σώσει, τελικά διασώθηκε.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν τα δύο παιδιά μπήκαν στο νερό στην περιοχή Σαλού της Ταραγόνα, στην Καταλονία, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της περιοχής. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, όμως δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τα παιδιά.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, τα δύο αγόρια κολυμπούσαν σε βραχώδη περιοχή, περίπου 100 μέτρα από την ακτή, αλλά λόγω των ισχυρών κυμάτων δεν κατάφεραν να επιστρέψουν. Ο πατέρας τους μπήκε στη θάλασσα για να τα βοηθήσει, αλλά χρειάστηκε τελικά και ο ίδιος να διασωθεί.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε:

«Υποστηρίζουμε την οικογένεια των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία και είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές».

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τον πνιγμό ενός 54χρονου Γερμανού τουρίστα σε κοντινή παραλία στο Καμπρίλς. Από τις 15 Ιουνίου, 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό σε παραλίες της Καταλονίας — πέντε περισσότεροι από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

