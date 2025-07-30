Η ΕΕ θα θέσει σε λειτουργία νέο σύστημα ελέγχου των συνόρων τον Οκτώβριο

Ένα νέο σύστημα ελέγχου των συνόρων για την παρακολούθηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο, μετά από επανειλημμένες καθυστερήσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου, γνωστού ως EES, θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου σε φάσεις, με τις χώρες της ΕΕ να αναμένεται να εφαρμόσουν το σύστημα εντός έξι μηνών. Το νέο σύστημα θα καταγράφει τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Κομισιόν, καταχωρώντας τα βιομετρικά τους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων και της εικόνας προσώπου τους.

Το σύστημα στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας εισόδου για τους πολίτες εκτός ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα καταπολεμήσει την παράνομη είσοδο και την πλαστογράφηση ταυτότητας. Όπως σημειώνει το Bloomberg, το μέτρο έπρεπε να τεθεί σε ισχύ τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά καθυστέρησε επειδή πολλά κράτη μέλη δεν ήταν έτοιμα.

Αρκετές ταξιδιωτικές ενώσεις είχαν επίσης προειδοποιήσει για τη βεβιασμένη εφαρμογή του συστήματος, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χάους στα αεροδρόμια και σε άλλα σημεία εισόδου.

«Με την εφαρμογή του συστήματος EES τον Οκτώβριο, η ΕΕ κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της για τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των συνόρων», ανέφερε η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της.

