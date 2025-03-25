Σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του Ρίβερτον στη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Η δόνηση, που αρχικά είχε καταγραφεί σε μέγεθος 7,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 14:43 της Δευτέρας (τοπική ώρα) και είχε βάθος 10 χιλιομέτρων σύμφωνα με το USGS.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε ζημιές

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 14:43 (τοπική ώρα· στις 03:43 ώρα Ελλάδας), στον θαλάσσιο χώρο περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του κοντινότερου χωριού του νότιου νησιού, σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Αρχικά το USGS είχε εκτιμήσει πως ήταν μεγέθους 7 βαθμών, προτού αναθεωρήσει την εκτίμησή του αρχικά στους 6,8 και κατόπιν στους 6,7 βαθμούς.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ως αυτό το στάδιο.

«Στη βάση όλων των διαθέσιμων δεδομένων (...) δεν υπάρχει απειλή τσουνάμι» μετά τον σεισμό, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Με έκτακτο ενημερωτικό δελτίο της, η νεοζηλανδική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων παρότρυνε τους πολίτες της περιοχής να απομακρυνθούν από τις νότιες ακτές του νότιου νησιού, εξαιτίας του κινδύνου να τις πλήξουν «ισχυρά και ασυνήθιστα κύματα».

Ο Μπεν Σιβράιτ, που έχει καφέ στο Ινβερκάργκιλ, πάνω στην ακτή, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «ταρακουνήθηκε λίγο», αλλά δεν ήταν τίποτα «σοβαρό».

Όχι μακριά, η Ρόουζ Άιβορι, κάτοικος της κοινότητας Ρίβερτον, μίλησε για σεισμό «μάλλον μεγάλης διάρκειας» που κλυδώνισε το αυτοκίνητό της.

Στη χώρα της Ωκεανίας πάνω από τεκτονικό ρήγμα καταγράφονται χιλιάδες ασθενείς σεισμοί κάθε χρόνο. Όμως το 2011, σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών έπληξε την Κράιστσερτς, στο νότιο νησί, αφήνοντας πίσω 185 νεκρούς κι εκτεταμένες καταστροφές.

