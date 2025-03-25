Ο επικεφαλής της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν (MINUSS), ο Νίκολας Χέισομ, καταδίκασε χθες Δευτέρα τις επιθέσεις που εξαπολύονται ακατάπαυστα και αδιακρίτως το τελευταίο διάστημα εναντίον αμάχων, ιδιαίτερα τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς με τη χρήση μηχανισμών που περιέχουν «εξαιρετικά εύφλεκτο» υγρό.

Η κομητεία Νάσιρ, στην πολιτεία του Άνω Νείλου, έχει μετατραπεί εδώ κι εβδομάδες σε θέατρο μαχών, κυρίως ανάμεσα σε ομοσπονδιακές δυνάμεις, που ορκίζονται πίστη στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ, και τον «Λευκό Στρατό», παραστρατιωτική οργάνωση που κατηγορείται από την Τζούμπα πως συνεργάζεται με τον πρώτο αντιπρόεδρο Ρικ Μάκαρ, άλλοτε αντάρτη.

«Η πολιτική κατάσταση και η κατάσταση ασφαλείας έχουν χειροτερέψει κατά πολύ αφότου ο Λευκός Στρατός, παραστρατιωτική ομάδα νέων, έθεσε υπό την κατοχή της στρατώνες όπου έδρευαν προηγουμένως» μονάδες του στρατού του Νότιου Σουδάν στη Νάσιρ την 4η Μαρτίου, επισήμανε ο Νίκολας Χέισομ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μέσω βιντεοσύνδεσης.

«Σε αντίποινα, κοινότητες στον Άνω Νείλο υφίστανται ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με χρήση μηχανισμών, βαρελιών με εκρηκτικά, που περιέχουν εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό, το οποίο δρα ως επιταχυντής τη στιγμή της πυροδότησης», επισήμανε.

«Αυτές οι επιθέσεις που εξαπολύονται αδιακρίτως εναντίον αμάχων προκαλούν μεγάλο αριθμό θυμάτων και φρικιαστικά τραύματα, ιδίως εγκαύματα» και 63.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή, συνέχισε.

«Λαμβάνουμε πληροφορίες που κάνουν λόγο για νέα κινητοποίηση του Λευκού Στρατού» και των νοτιοσουδανικών ενόπλων δυνάμεων στην πολιτεία, πρόσθεσε με ανησυχία, κάνοντας λόγο για εξαναγκαστική στρατολόγηση παιδιών.

Σε αυτή προστίθεται η ανάπτυξη στοιχείων του στρατού της Ουγκάντας, «προφανώς» κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης του Νοτίου Σουδάν, κι αυτό «αυξάνει τον φόβο» του πληθυσμού, επέμεινε.

«Δεν έχουμε καμιά άλλη επιλογή παρά να εκτιμήσουμε ότι το Νότιο Σουδάν βρίσκεται στα πρόθυρα νέου εμφυλίου πολέμου», προειδοποίησε.

Για να «απομακρυνθεί η χώρα από το χείλος της αβύσσου», η MINUSS οργάνωσε συναντήσεις με διάφορους περιφερειακούς παράγοντες, κυρίως με την Αφρικανική Ένωση και την κοινότητα κρατών της ανατολικής Αφρικής IGAD.

Όμως «δυστυχώς, επίσκεψη υψηλού επιπέδου, των υπουργών Εξωτερικών (των κρατών μελών) της IGAD σήμερα στην Τζούμπα αναβλήθηκε για την 3η Απριλίου από την κυβέρνηση την τελευταία στιγμή χωρίς καμιά εξήγηση», υπογράμμισε ο Νίκολας Χέισομ.

Ο επικεφαλής της αποστολής κάλεσε τον Σάλβα Κιρ και τον Ρικ Μάκαρ να κάνουν επειγόντως «κοινή δήλωση για να καθησυχάσουν» τη χώρα, να επαναβεβαιώσουν πως είναι «δεσμευμένοι στην ειρήνη».

Αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011, το νεότερο κράτος στον κόσμο παραμένει βυθισμένο σε βίαιες συγκρούσεις που δεν του επιτρέπουν να γυρίσει τη σελίδα του πολυαίμακτου εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στους κ.κ. Κιρ και Μάκαρ.

Η σύρραξη αυτή άφησε πίσω της σχεδόν 400.000 νεκρούς και 4 εκατομμύρια εξαναγκαστικά εκτοπισμένους την περίοδο από το 2013 ως το 2018, όταν υπογράφτηκε συμφωνία ειρήνης, που όμως απειλείται πλέον σοβαρά από τις νέες συγκρούσεις.

Πηγή: skai.gr

