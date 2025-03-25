Ο παλαιστίνιος σκηνοθέτης Χαμντάν Μπαλάλ, που γύρισε μαζί με τον ισραηλινό σκηνοθέτη Γιουβάλ Αβραάμ το ντοκιμαντέρ No Other Land («Καμιά άλλη γη»), που έλαβε Όσκαρ φέτος, συνελήφθη χθες Δευτέρα από τον ισραηλινό στρατό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο δεύτερος.

«Ομάδα εποίκων επιτέθηκε στο σπίτι το Χαμντάν Μπαλάλ» και τον λιντσάρισε προτού στρατιώτες μπουν σε ασθενοφόρο που τον μετέφερε αιμόφυρτο «και τον συλλάβουν», τόνισε ο κ. Αβραάμ μέσω X. Δεν είναι γνωστή η τύχη του, συμπλήρωσε.

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν στο χωριό Σουσίγια, στη νότια Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967, σύμφωνα με το Center for Jewish Nonviolence, μη κυβερνητική οργάνωση που εναντιώνεται στην κατοχή, μέλη της οποίας βρίσκονταν επιτόπου και τράβηξαν βίντεο.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει πως επαληθεύει τα γεγονότα.

Σε ανακοίνωσή του αργότερα, ανέφερε πως τρεις παλαιστίνιοι «ύποπτοι» και ισραηλινός πολίτης συνελήφθησαν, διαψεύδοντας πως μέλη του συνέλαβαν κάποιον «μέσα σε ασθενοφόρο». Αναφέρθηκε σε «παλαιστίνιους τρομοκράτες» που «πέταγαν πέτρες» εναντίον «ισραηλινών πολιτών» και αυτοκινήτων με αντάλλαγμα να ξεσπάσει «συμπλοκή». Συμπλήρωσε πως τραυματίστηκε ισραηλινός πολίτης.

Το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA έκανε λόγο για τέσσερις παλαιστίνιους που τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μπαλάλ, σε έφοδο εποίκων στο Σουσίγια.

Γυρισμένο στο Μασάφερ Γιάτα, χωριό κοντά στη Σουσίγια, το ντοκιμαντέρ No Other Land ακολουθεί νεαρό Παλαιστίνιο που αγωνίζεται εναντίον αυτού που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει εξαναγκαστικό εκτοπισμό κατοίκων του χωριού.

Το χωριό αυτό, από όπου κατάγεται ο ένας από τους δυο παλαιστίνιους δημιουργούς της ταινίας, ο Μπάζελ Άντρα, έχει κηρυχτεί ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ. Έπειτα από μακρά δικαστική μάχη, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ δικαίωσε τον Μάιο του 2022 τον ισραηλινό στρατό, απόφαση που άνοιξε τον δρόμο για να εκδιωχτούν οι κάτοικοι οκτώ χωριών όπου οι ένοπλες δυνάμεις ήθελαν να δημιουργηθεί πεδίο βολής.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ χαρακτηρίζεται συχνά από τον ΟΗΕ παράνομος δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Basel Adra, από αριστερά, Rachel Szor, Hamdan Ballal και Yuval Abraham, οι νικητές του βραβείου καλύτερης ταινίας ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για το "No Other Land", ποζάρουν στην αίθουσα Τύπου των Όσκαρ την Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες

Πηγή: skai.gr

