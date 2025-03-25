Δεκάδες πυρκαγιές, τις οποίες ενισχύουν σφοδρές ριπές ανέμου, μαίνονταν χθες Δευτέρα στη νότια Χιλή, όπου πάνω από 40.000 στρέμματα ήδη μετατράπηκαν σε αποκαΐδια, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

SANTIAGO: Dozens of fires fueled by strong winds raged across southern Chile, destroying thousands of acres of forest and farmland and damaging several homes. pic.twitter.com/Unv0ppftSB March 25, 2025

«Είμαστε αντιμέτωποι με πολύ περίπλοκη κατάσταση και όλα τα υλικά μέσα και όλες οι μονάδες έχουν κινητοποιηθεί στη μάχη με αυτές τις πυρκαγιές», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Χιλής Άλβαρο Ελισάλδε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Σαντιάγο.

Πλήττονται οι περιφέρειες Νιούμπλε, Μπιομπίο, Αραουκανία και Λος Ρίος από τις φλόγες, που άρχισαν να εξαπλώνονται μετά το μεσημέρι της Κυριακής, οι εστίες πολλαπλασιάστηκαν από ανέμους ταχύτητας άνω των 60 χιλιομέτρων την ώρα, γνωστών με την ονομασία «πουέλτσε».

Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θανάτους ή τραυματισμούς ως αυτό το στάδιο.

«Ζήτησα να κινητοποιηθεί το σύνολο της κυβέρνησης (...) και να σταθούμε στο πλευρό των πυροπαθών και των οικογενειών τους», δήλωσε ο πρόεδρος Γκάμπριελ Μπόριτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Πούντα Αρένας (νότια).

Σύμφωνα με τον αρχηγό του κράτους, περίπου 100 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε προσωρινά καταλύματα καθώς οι πυροσβέστες μάχονται σε 27 διαφορετικά μέτωπα.

Η υπηρεσία δασών και η εθνική υπηρεσία πρόληψης καταστροφών (SENAPRED) έκαναν λόγο για πάνω από 40.000 στρέμματα γης που κάηκαν.

Στην πόλη Τραϊγκέν, στην Αραουκανία, περίπου 650 χιλιόμετρα νότια από το Σαντιάγο, οι φλόγες κατέστρεψαν τουλάχιστον 10.000 στρέμματα. Οκτώ σπίτια υπέστησαν ζημιές και σχολείο έγινε στάχτη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

🚨🇨🇱 A devastating forest fire is currently raging in the Traiguén commune, La Araucanía Region of Chile. The blaze has engulfed the Providencia Agricultural High School, causing significant damage to the institution. pic.twitter.com/cDdzpVlLPS — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 23, 2025

Out of control forest fire in Trancoyán sector in Trehuaco, Chile late this afternoon....🔥pic.twitter.com/jWSHEC6L0h — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 23, 2025

Τα τελευταία χρόνια, η Χιλή έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πελώριες πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, τόσο σε δασικές όσο και σε αστικές περιοχές.

Τη 2η Φεβρουαρίου 2024, πολλαπλές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν γύρω από την πόλη Βίνια ντελ Μαρ, 110 βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα Σαντιάγο. Οι πυρκαγιές αυτές χαρακτηρίζονται οι φονικότερες στην πρόσφατη ιστορία της Χιλής: άφησαν πίσω τους 137 νεκρούς και έκαναν στάχτη ολόκληρες συνοικίες της πόλης.

❗️🇨🇱 - Chile Faces Emergency Due to Raging Forest Fires



A devastating wildfire in Traiguén, located in the La Araucanía Region, has destroyed multiple homes and caused significant damage to the Providencia Agricultural High School.



In response to the escalating threat, a red… pic.twitter.com/weonB8r0mD — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 24, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.