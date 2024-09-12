Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κουνήθηκε το Λος Άντζελες από σεισμό 4,7 Ρίχτερ

Το κέντρο του ήταν περίπου 4 μίλια (6,4 χιλιόμετρα) βόρεια του Μαλιμπού, ανέφερε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS)

Κουνήθηκε το Λος Άντζελες από σεισμό 4,7 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών(USGS).

Το κέντρο του ήταν περίπου 4 μίλια (6,4 χιλιόμετρα) βόρεια του Μαλιμπού, ανέφερε το USGS.

Η δόνηση έγινε αισθητή στο κέντρο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με δημοσιογράφους στο γραφείο του CNN εκεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Λος Άντζελες ρίχτερ ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark