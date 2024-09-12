Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών(USGS).

Το κέντρο του ήταν περίπου 4 μίλια (6,4 χιλιόμετρα) βόρεια του Μαλιμπού, ανέφερε το USGS.

Η δόνηση έγινε αισθητή στο κέντρο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με δημοσιογράφους στο γραφείο του CNN εκεί.

Πηγή: skai.gr

