Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακαλεί τις διαπιστεύσεις δημοσιογράφων του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, τέσσερις μήνες μετά την απαγόρευση εκπομπής του δικτύου του Κατάρ και το κλείσιμο του γραφείου του στο Ισραήλ.

Το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης (GPO) «ανακαλεί τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων του Al Jazeera που εργάζονται στο Ισραήλ», υπογράμμισε σε ανακοίνωση αυτό το κυβερνητικό όργανο που είναι αρμόδιο και για την έκδοση διαπίστευσης δημοσιογράφων.

Το Al Jazeera είναι ένα «μέσο ενημέρωσης που διαδίδει ψευδές περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της υποκίνησης μίσους κατά Ισραηλινών και Εβραίων, και το οποίο συνιστά μια απειλή για τους στρατιώτες των IDF», του ισραηλινού στρατού, πρόσθεσε το GPO.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ουαλίντ αλ Ομάρι, επικεφαλής του γραφείου του Al Jazeera στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη, δήλωσε ότι δεν έλαβε επίσημη ενημέρωση για την απόφαση που ανακοίνωσε το GPO. «Θα δούμε πότε θα συμβεί αυτό», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, 14 εργαζόμενοι του Al Jazeera, όλοι Ισραηλινοί υπήκοοι, έχουν αυτή τη διαπίστευση από το GPO.

Η διαπίστευση GPO δεν απαιτείται για να εργαστεί κάποιος ως δημοσιογράφος στο Ισραήλ, αλλά χωρίς αυτήν, είναι σχεδόν αδύνατο να αποκτήσει πρόσβαση στο Κοινοβούλιο, ούτε σε υπουργεία, ούτε σε στρατιωτικές υποδομές.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στο θέμα, μόνο τέσσερις εργαζόμενοι του Al Jazeera, δημοσιογράφοι, επηρεάζονται από την ανάκληση των διαπιστεύσεων του GPO, ένα μέτρο που δεν ισχύει για τους παραγωγούς και τους φωτορεπόρτερ του δικτύου.

Στις αρχές Απριλίου, το ισραηλινό Κοινοβούλιο ψήφισε έναν νόμο που στόχευε επί τους ουσίας μόνο το Al Jazeera, με βάση τον οποίο επιτρεπόταν η προσωρινή απαγόρευση μετάδοσης στο Ισραήλ ξένων μέσων ενημέρωσης «που υπονομεύουν την ασφάλεια του κράτους».

Με βάση αυτόν τον νόμο, η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε στις 5 Απριλίου να απαγορεύσει τη μετάδοση του δικτύου στο Ισραήλ και να κλείσει τα γραφεία του εκεί για μια περίοδο 45 ημερών, η οποία θα ανανεωνόταν. Η απαγόρευση παρατάθηκε ξανά χθες Τετάρτη από δικαστήριο του Τελ Αβίβ, αλλά δεν επηρεάζει τις δραστηριότητες του δικτύου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινές αρχές επικρίνουν δημοσίως την κάλυψη ειδήσεων από το Al Jazeera στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτές οι επικρίσεις έχουν ενταθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατηγορήσει επανειλημμένα δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ που εργάζονται στη Λωρίδα της Γάζας ως «τρομοκρατικούς πράκτορες» που συνδέονται με τη Χαμάς ή την Ισλαμικό Τζιχάντ.

Το δίκτυο αρνείται αυτές τις κατηγορίες και κατηγορεί το Ισραήλ ότι στοχοποιεί συστηματικά τις ομάδες του στη Λωρίδα της Γάζας. Τέσσερις από τους δημοσιογράφους του Al Jazeera έχουν σκοτωθεί εκεί από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

