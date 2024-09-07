Ισχυρός σεισμός στην κεντρική Τουρκία

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην κεντρική Τουρκία, 20 χλμ ΒΑ του Κοζάν, στην περιφέρεια Καχραμάν.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο αναθεώρησε λίγο αργότερα το μέγεθος του σεισμού σε 4.9.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χλμ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για θύματα και ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία.

Τον Φεβρουάριο του 2023 ισχυρός σεισμός 7,9 Ρίχτερ έπληξε την κεντρική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία σκοτώνοντας περισσότερους από 54.000 ανθρώπους.

Σε εξέλιξη...

