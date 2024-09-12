Πακιστάν: Αστυνομικός σκότωσε μουσουλμάνο που είχε συλληφθεί για βλασφημία

Ένας Πακιστανός αστυνομικός σκότωσε σήμερα έναν άνδρα ο οποίος είχε προσαχθεί με την κατηγορία της βλασφημίας, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές.

Το θύμα, που ήταν μουσουλμάνος, συνελήφθη την Τετάρτη στην Κουέτα, την πρωτεύουσα της επαρχίας του Μπαλουτσιστάν, αφού κυκλοφόρησε ευρέως ένα βίντεό του και κατατέθηκε μήνυση σε βάρος του.

Ένα πλήθος 200 νέων επιτέθηκε στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα όπου είχε μεταφερθεί ο ύποπτος, και οι αρχές αναγκάστηκαν να τον μεταφέρουν σε ένα άλλο. Εκεί «ένας αστυνομικός που εκτελούσε υπηρεσία του επιτέθηκε μέσα στο κελί του και τον σκότωσε», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπαλουτσιστάν, Μοαζάμ Τζα Ανσάρι.

«Τον συλλάβαμε και του ασκήθηκε δίωξη για φόνο», πρόσθεσε.

Η βλασφημία είναι μια κατηγορία που εξάπτει τα πάθη στη βαθιά συντηρητική, μουσουλμανική κοινωνία του Πακιστάν. Ακόμη και αναπόδεικτοι ισχυρισμοί περί προσβολής του Ισλάμ και του προφήτη Μωάμεθ μπορεί να οδηγήσουν σε δολοφονίες και λιντσαρίσματα. Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι συχνά η κατηγορία της βλασφημίας χρησιμοποιείται από κάποιους για εκδίκηση και ότι οι μειονότητες αποτελούν τον βασικό στόχο.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας του Παντζάμπ δολοφονήθηκε από τον σωματοφύλακά του το 2011, αφού πρότεινε την τροποποίηση των αυστηρών νόμων για τη βλασφημία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

