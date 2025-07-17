Σεισμός 7,3 βαθμών ανοικτά της Αλάσκας - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφτηκε χθες Τετάρτη ανοικτά της Αλάσκας, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι, εκτιμώντας πάντως πως δεν υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρονται θύματα.

Το επίκεντρο του πολύ ισχυρού σεισμού 7,3 βαθμών εντοπίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, 87 χιλιόμετρα νότια του Σαντ Πόιντ, μικρού χωριού στο αρχιπέλαγος των νησιών Σούμαγκιν, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε καλύπτει ευρεία παράκτια περιοχή, ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη, στη νοτιοδυτική Αλάσκα.

Η περιοχή που αφορά εκτείνεται μέχρι λίγο πριν από το Άνκορατζ, την πόλη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην πολιτεία.

«Ο κίνδυνος να υπάρξουν θύματα και ζημιές είναι χαμηλός», έκρινε το USGS σε έκτακτο δελτίο του. «Συνολικά, ο πληθυσμός στην περιοχή αυτή διαμένει σε κτιριακές δομές ανθεκτικές σε σεισμικές δονήσεις, παρότι υπάρχουν ευάλωτα κτίρια».

Η Αλάσκα, πάνω από τον τομέα του υπεδάφους όπου τέμνονται η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού με αυτήν της βόρειας Αμερικής, εκτίθεται συχνά σε σεισμικές δονήσεις.

Η χειρότερη της πρόσφατης ιστορίας, το 1964, καταγράφτηκε επίσης στα ανοικτά των ακτών της. Είχε υπολογιστεί πως ήταν μεγέθους 9,2 βαθμών κι ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων την εποχή έκανε λόγο για πάνω από 130 νεκρούς.

Το 2023, είχε σημειωθεί επίσης πολύ ισχυρός σεισμός 7,2 βαθμών ανοικτά της χερσονήσου της Αλάσκας, χωρίς ούτε σε εκείνη την περίπτωση να αναφερθούν θύματα.

Πηγή: skai.gr

