Η γερμανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι εναντιώνεται στην αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο από το 2028 ως το 2034, που προβλεπόταν να φθάσει τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ, με βάση εισήγηση που έκανε χθες Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το να υπάρξει ουσιαστική αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι απαράδεκτο την ώρα που όλα τα κράτη μέλη καταβάλλουν αξιοσημείωτες προσπάθειες για να εξορθολογήσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους. Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την πρόταση της Κομισιόν», τόνισε χθες Τετάρτη το βράδυ ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σε λακωνική ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.