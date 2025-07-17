Ο ΠΟΥ παροτρύνει κι άλλες χώρες να υποδεχθούν ασθενείς από τη Γάζα για νοσηλεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απηύθυνε έκκληση χθες Τετάρτη σε περισσότερες χώρες να συμφωνήσουν να υποδεχθούν για νοσηλεία ασθενείς από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη διακομιδή νωρίτερα μέσα στην ημέρα στην Ιορδανία δεκάδων τραυματιών και αρρώστων, σχεδόν όλων τους παιδιών.

Ο ΠΟΥ συντόνισε χθες «την εσπευσμένη ιατρική διακομιδή 35 ασθενών, στην πλειονότητά τους παιδιών, από τη Γάζα στην Ιορδανία, με συνοδούς 72 μέλη των οικογενειών τους», ανέφερε μέσω X ο γενικός διευθυντής του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Είμαστε ευγνώμονες στην ιορδανική κυβέρνηση για τη συνεχή υποστήριξή της και την παροχή εξειδικευμένης νοσηλείας σε πολύ σοβαρά άρρωστους ασθενείς», συνέχισε.

«Πάνω από 10.000 άνθρωποι στη Γάζα εξακολουθούν να χρειάζονται εσπευσμένη ιατρική διακομιδή. Παροτρύνουμε περισσότερες χώρες να κάνουν ένα βήμα εμπρός και να τους δεχθούν — εξαρτώνται ζωές από αυτό. Υπάρχουν πολλοί που περιμένουν», συμπλήρωσε.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την υγεία ζητεί πολύ καιρό να διευρυνθούν ιατρικοί ανθρωπιστικοί διάδρομοι, ιδίως να επιτρέπεται η διακομιδή ασθενών στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ, δυνατότητα που υπήρχε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Ο ΠΟΥ επισήμανε εξάλλου ότι με τον τρέχοντα ρυθμό, θα απαιτούνταν χρόνια για να μεταφερθούν όλοι οι ασθενείς που χρειάζονται θεραπεία, και δεν μπορούν να τη λάβουν στη Λωρίδα της Γάζας, αλλού.

Θεωρεί ότι στη Γάζα, οι αδιάκοπες αεροπορικές επιδρομές, η έλλειψη ιατρικών εφοδίων, νερού, τροφής και καυσίμων έχουν «σχεδόν εξαντλήσει» το σύστημα υγείας που ήδη είναι αντιμέτωπο με φοβερές ελλείψεις, καθώς τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ή δεν λειτουργούν παρά μόνο εν μέρει, ή a minima.

Η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, στον παλαιστινιακό θύλακο απομένουν 49, όμως 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 58.573 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.