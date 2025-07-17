Λιβύη: Κατέθεσε χάρτη με εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας έως την Κρήτη

Μία ακόμη ρηματική διακοίνωση προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών απέστειλε η Λιβύη, η οποία δημοσιεύθηκε ως επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ την 1η Ιουλίου.

Η διακοίνωση είχε κατατεθεί από τη λιβυκή πλευρά στις 27 Μαΐου και συνοδεύεται από χάρτη που αποτυπώνει εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας που φτάνουν έως και την Κρήτη.

Η Λιβύη, στην επιστολή της, επικαλείται το τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών του 2019, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται στο διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει ως άκυρη τη συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου για την ΑΟΖ, κρίνοντάς τη «ασύμβατη».

Πρόκειται για τη δεύτερη ρηματική διακοίνωση από τη Λιβύη που δημοσιεύεται τον Ιούλιο.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο για όσα συμβαίνουν στην περιοχή

Η νέα πίεση με το μεταναστευτικό στη χώρα μας φέρνει στην επιφάνεια τα προβλήματα που υπάρχουν με τη Λιβύη και αναμφισβήτητα προβληματίζει την κυβέρνηση.

Η Ελλάδα προσπαθεί να ανακόψει τις ροές με την αναστολή ασύλου, ωστόσο χωρίς συνεργασία με τον Χαφτάρ, λύση δε διαφαίνεται.

Όλα αυτά την ώρα που το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο ενισχύεται μέσω της τουρκικής διείσδυσης στη Βεγγάζη (ενδεικτικά το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου φαίνεται να απασχολεί τη Γείτονα, καθώς τα τουρκικά ΜΜΕ, τονίζουν πως όταν ο Χαφτάρ το επικυρώσει οι σχέσεις τους θα αναβαθμιστούν) αλλά και των ρηματικών διακοινώσεων της Λιβύης στον ΟΗΕ που αντανακλούν τις θέσεις του τουρκολιβυκού μνημονίου και αποτελούν τη, για πρώτη φορά στα χρονικά, επίσημη καταγραφή, διεκδίκησης κατά της Ελλάδας.

Διπλωματικές πηγές για τη Ρηματική Διακοίνωση της 27ης Μαΐου 2025

Η Ρηματική Διακοίνωση της 27ης Μαΐου 2025 της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Λιβύης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε αντίδραση ελληνικών πρωτοβουλιών άσκησης νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων, εκφράζει τις πάγιες θέσεις της Λιβύης, ωστόσο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Οι θέσεις αυτές έχουν τεθεί στο παρελθόν και απαντηθεί προσηκόντως από την Ελλάδα και την Αίγυπτο.

Το διεθνές δίκαιο δεν επικαθορίζεται από μονομερείς ρηματικές διακοινώσεις, ούτε από ευσεβείς πόθους τρίτων. Τέτοιες θέσεις δεν παραπέμπουν σε ετοιμότητα για επανέναρξη συνομιλιών για οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει στον δρόμο του διεθνούς δικαίου και των στέρεων περιφερειακών συμμαχιών που πολλαπλασιάζουν τη διπλωματική της ισχύ.

Σε αντίθεση με άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες, η Ελλάδα βαδίζει και ενεργεί βάσει του Διεθνούς Δικαίου και δεν διστάζει να διατυπώνει ευθέως τις θέσεις της σε κάθε συνομιλητή της, όπως έπραξε και πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στη Λιβύη.

Πηγή: skai.gr

