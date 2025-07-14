Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μάχες και βομβαρδισμοί γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια - Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης

Κάθε πλευρά κατηγορεί τακτικά την άλλη ότι ανοίγει πυρ ή προβαίνει σε άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό ατύχημα

zaporizia

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, ουκρανικά drones επιτέθηκαν την Κυριακή το βράδυ σε κέντρο εκπαίδευσης στο Σταθμό Πυρηνικής Ενέργειας της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε σήμερα η διορισμένη από τη Ρωσία διοίκηση του ουκρανικού σταθμού, ο οποίος έχει καταληφθεί και ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Ο εχθρός χρησιμοποίησε τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανακοινώθηκε από τη διοίκηση μέσω του Telegram.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως δεν καταγράφηκε «κρίσιμης σημασίας» ζημιά στον πυρηνικό σταθμό και ότι «συνεχίζει να λειτουργεί ομαλά, με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας σε ισχύ».

Η επίθεση φέρεται ότι πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ (ΔΟΑΕ, IAEA), είχαν ακουσθεί εκατοντάδες πυροβολισμοί από μικρά όπλα στον πυρηνικό σταθμό, αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

Κάθε πλευρά κατηγορεί τακτικά την άλλη ότι ανοίγει πυρ ή προβαίνει σε άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό ατύχημα.

Ο σταθμός, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης, δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται ενέργεια για την ψύξη του πυρηνικού καυσίμου του.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ζαπορίζια Πυρηνικός σταθμός Ρωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark