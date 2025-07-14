Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, ουκρανικά drones επιτέθηκαν την Κυριακή το βράδυ σε κέντρο εκπαίδευσης στο Σταθμό Πυρηνικής Ενέργειας της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε σήμερα η διορισμένη από τη Ρωσία διοίκηση του ουκρανικού σταθμού, ο οποίος έχει καταληφθεί και ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Ο εχθρός χρησιμοποίησε τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανακοινώθηκε από τη διοίκηση μέσω του Telegram.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως δεν καταγράφηκε «κρίσιμης σημασίας» ζημιά στον πυρηνικό σταθμό και ότι «συνεχίζει να λειτουργεί ομαλά, με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας σε ισχύ».

Η επίθεση φέρεται ότι πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ (ΔΟΑΕ, IAEA), είχαν ακουσθεί εκατοντάδες πυροβολισμοί από μικρά όπλα στον πυρηνικό σταθμό, αργά το βράδυ του Σαββάτου.

On Telegram - the IAEA and it’s BS again.



The IAEA team at the Zaporizhzhia NPP reported the sounds of "hundreds" of small arms fire last night. This potentially poses a threat to nuclear safety, — Grossi.



To understand the blunders and BS from the IAEA, read Beefy’s deep dive… pic.twitter.com/Rd1TDKi35s — Beefeater (@Beefeater_Fella) July 13, 2025

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

Κάθε πλευρά κατηγορεί τακτικά την άλλη ότι ανοίγει πυρ ή προβαίνει σε άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό ατύχημα.

Ο σταθμός, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης, δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται ενέργεια για την ψύξη του πυρηνικού καυσίμου του.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

