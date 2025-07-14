Θύμα χάκερ έπεσε ο αξιαγάπητος Elmo των φημισμένων παιδικών σειρών Muppet Show και της Sesame Street. Άγνωστος ή άγνωστοι χρησιμοποίησαν το αξιαγάπητο κόκκινο τέρας ως φερέφωνο για την προώθηση ακραίων αντισημιτικών σχολίων, να υποστηρίξει μια άγνωστη εταιρεία κρυπτονομισμάτων και να παρέμβει για την υπόθεση Επστάιν με επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο χάκερ ξεκίνησε λιγότερο προκλητικά δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Elmo στο φεγγάρι να διαφημίζει τα κρυπτονομίσματα εταιρείας, προτού αποκλίνει γρήγορα από τη συνήθη ορολογία του αξιαγάπητου παιδικού χαρακτήρα και ζητήσει βία κατά των Εβραίων.

«Ο Elmo λέει ότι ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕ....Ν. Γ... ΕΒΡΑΙΟΙ. Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΣΤΑΪΝ. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞ...Ν», πρόσθεσε ο λογαριασμός μόλις 10 λεπτά αργότερα, προκαλώντας σάλο.

«ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ Ντόναλντ Τραμπ ΠΑΙΔ.....Η».

Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI ανακοίνωσαν ότι ο χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν αυτοκτόνησε και ότι η φημολογούμενη λίστα πελατών, με ονόματα διασημοτήτων, δεν υπάρχει.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν είχε επισκεφθεί ποτέ το διαβόητο ιδιωτικό νησί του Επστάιν, όπου δεκάδες ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες κακοποιήθηκαν σεξουαλικά.

Όλες οι ψεύτικες αναρτήσεις του Έλμο, που είχαν σοκάρει τους θαυμαστές του, αφαιρέθηκαν γρήγορα, μέσα σε μία ώρα.

«Ο λογαριασμός X του Έλμο παραβιάστηκε σήμερα από έναν άγνωστο χάκερ που δημοσίευσε αηδιαστικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων αντισημιτικών και ρατσιστικών αναρτήσεων. Εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού», δήλωσε εκπρόσωπος του Sesame Workshop στο Fox News Digital.

Πηγή: skai.gr

